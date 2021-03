VUČIĆ: Milošević nije budala, Koštunica bez inostranog računa, a oko Tadića se svi obogatili! Đinđiću priznajem ogromnu energiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da najveći deo javnosti danas greši što Slobodana Miloševića doživljava kao budalu ili glupana. Skenirajući svoje prethodnike na poziciji političkih vođa Srbije, Vučić je rekao da su se za vreme Borisa Tadića svi oko njega basnoslovno obogatili, a da je Vojislav Koštunica, iako nema bankovni račun u inostranstvu, omogućio bogaćenje tajkuna. Zoranu Đinđiću sadašnji predsednik priznaje da je imao ogromnu energiju.

Greške

foto: Printskrin

- Milošević je jedna značajna istorijska ličnost, šta god ko govorio, u svakom smislu. Imao bih svoje primedbe, ali ga nikad ne bih karikaturalno predstavljao, kao što ga predstavljaju najvećim delom danas u javnosti. Nit je bio budala, nit je bio glupan. Nekoliko puta sam s njim sedeo. Za mene je on napravio nekoliko teških grešaka koje se tiču ratova, jer tvoja je obaveza, ma koliko to teško bilo, da izračunaš stvari, da ne dovedeš zemlju u tako tešku poziciju... Naravno, imao bih i oko ekonomije, jer je zemlja morala ranije da se otvara, da ranije ulazi u proces privatizacije... Ne da bude opljačkana kao što je opljačkana dvehiljaditih - izjavio je Vučić u emisiji "Ćirilica" na TV Hepi.

Iako ih ima, zamerke o Đinđiću nije želeo da iznosi:

foto: Profimedia

- To je tragična sudbina jednog lidera koji nikada nije imao popularnost ni blizu Miloševićeve, ni u trenutku kada je poginuo, ali koji je imao izuzetnu energiju, koji je želeo otvaranje Srbije prema svetu... O nekim negativnim stvarima ne bi imalo smisla da danas govorim, jer mislim da je to elementarni red.

Džepovi tajkuna

Vučić je rekao da ima različite primedbe na Koštunicu, ali da lično bogaćenje nije jedna od njih.

foto: Marina Lopičić

- Ima i dobrih stvari koje o njemu mogu da kažem. Sasvim sigurno je da nema računa u inostranstvu. Ali su zato oni koje je postavljao na direktorska mesta omogućili bogaćenje ovoj tajkunskoj grupi, a i sebi su strpali milione evra u džepove - objasnio je predsednik.

Govoreći o Tadiću, Vučić je rekao da su mnogi koji su bili oko njega znatno bogatiji.

foto: Zorana Jevtić

- Mogli su da izdržavaju njegove čukununuke, pa i njihove čukununuke, i to da im daju primanja po 5.000 evra mesečno. Toliko su oteli od svoje zemlje. To vam je tako, dokle god vam je neko potreban, a onda ga bacite kao toalet-papir - prokomentarisao je Vučić.

Licemerje

Na pitanja o svom odlasku s vlasti, predsednik Srbije kaže da odavno zna kako će on da izgleda:

- Od prvog dana dolaska na vlast spreman sam da sutra ne budem na vlasti i znam kako će to da bude. Svi će pronaći onaj čuveni Lajbnicov dovoljan razlog, kako su mi govorili gde su bile greške, šta je bilo loše, u stvari ne razmišljajući da je to jedan prirodan proces i da morate da izgubite vlast u nekom trenutku, da je to logično.

Kako je rekao, to licemerje ljudi je nešto što mu je je uvek bilo odvratno.

- Poznajem mnoge ljude iz sfere medija ili biznismene koji su bili strahovito bliski Miloševiću, strahovito bliski Đinđiću. Prevarili su i jedne i druge uvek. Mislite li da imam iluzija takvih? Nikakvih iluzija nemam i znam da će dan posle silaska s vlasti govoriti sve najgore o meni. Ali me to uopšte ne brine i ne plaši. Mene jedino zanima šta će za 50 godina istorija da kaže - naglasio je on.

Naslednik Velje Nevolje uhapšen, pa pušten Amerika i Crna Gora oslobodili Džonija Nikola Vušović, zvani Džoni, za koga se sumnja da je naslednik Veljka Belivuka u njegovom kriminalnom klanu, pušten je iz zatvora u Dominiskanskoj Republici, gde je pre samo nekoliko dana uhapšen! To je otkrio Vučić i nagovestio čijom krivicom je do toga došlo: - Jeste li vi skoro videli jednu vest, da je uhapšen Nikola Vušović Džoni u Dominikanskoj Republici, jedan od naslednika vođa kavačkog klana? Bio je u ekstradicionom pritvoru. E, on više nije uhapšen. Slobodan je kao ptica. A vi znate ko tamo jedini odluke donosi. Koja zemlja i na koji način. I pri tome smo bili upozoreni da će se to desiti. Bivši šef beogradske policije Marko Nicović uveren je da iza ovoga stoje Amerika i Crna Gora. - Poznata je kokainska veza koja vodi od Južne Amerike do Crne Gore i Albanije. CIA za ovakve stvari ima crne fondove i može da utiče na poteze poput puštanja kriminalaca na slobodu. Svakako je to loš signal za državu i njenu borbu protiv organizovanog kriminala - ocenjuje Nicović za Kurir.

O Stefanoviću Nebojša postao zvezda u tajkunskim medijima foto: Marina Lopičić Govoreći o aktuelnim temama, Vučić je pomenuo i ministra odbrane Nebojšu Stefanovića: - Vidim da je Nebojša postao velika zvezda u novinama dvojice tajkuna, ali on je uradio mnogo dobrih stvari i neću da mu presuđujem. Verujem da svaki čovek može da pokaže i da prizna grešku, na njemu je.

Kurir.rs/Ivana Kljajić Foto: Marina Lopičić, Dragana Udovičić, Vladimir Šporčić, Profimedia

