BANDA IZ SURČINA HTELA DA OTME SLOBU! Toma Fila: Ameri su mi rekli da oni NIKAD ne bi izručili svog predsednika (KURIR TELEVIZIJA)

Dvadeset godina prošlo je od pada vlasti Slobodana Miloševića i njegovog hapšenja, a i dan danas javnost intrigiraju događaji vezani za noć kada je uhapšen Slobodan Milošević.

O događajima koji su pratili pad Miloševićeve vlasti i njegovo kontroverzno izručivanje Haškom tribunalu u emisiji Kurir televizije "Usijanje " dana govorili su advokat Toma Fila i reditelj i nedakadšnji predsednik Jugoslovenske levice Ljubiša Ristić.

- Haški tribunal je osnovan da bi se osudio MIlošević! Kad sam došao to veče kod MIloševića bilo je mnogo ljudi, kad je bilo hapšenje, bio je i Čeda Jovanović, pravio se da me ne poznaje. Sloba mi je rekao da pogledam dva dokumenta, prvi je bio potpisana garancija da ga ne hapse zbog Haga. Drugi dokument je potpisao Đinđić da ga neće poslati u Hag, da mu neće dirati imovinu i porodicu, sve tri stvari je Đinđić slagao. Ja sam Slobi rekao da su te garancije za tu noć - kaže Toma Fila.

Toma je dodao i da je u planu bila otmica Miloševića i to pod državnim nadzorom.

- Banda iz Surčina je visila na ogradi i pokušavali su da otmu Miloševića sa pokradenim dugim cevina, pokušali su da pod državnim nadzorom kidnapuju MIloševića i odvedu ga u Tuzlu. Pavković je sutradan povukao vojsku, samo je ostavio BOV-ove, da bi mi izginuli. Mi smo te noći gledali smrt u oči - kaže Fila.

Advokat je naglasio da su mu i sami Amerikanci rekli da je sramota što smo izručili predsednika i tri generala Hagu.

- Sramota je da smo mi izručili predsednika Hagu, i tri generala. I Amerikanci su mi u Hagu rekli da je sramota da se izruči predsednik i da oni to nikad ne bi uradili. On je prodan Hagu. On je tamo umro od iscrpljenosti, a znao je šta ga tamo čeka. Da je on u Dejtonu potpisao nezavisnost Kosova kao što mu ne nuđeno, dobio bi Nobela. A nije hteo da beži iz zemlje - kaže Fila.

