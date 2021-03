MIRINA DESNA RUKA LJUBIŠA RISTIĆ: 20 godina nas LAŽU o HAPŠENJU Slobe, to je bila NAMEŠTALJKA da neko pogine (KURIR TELEVIZIJA)

U "Usijanju dana" na Kurir televiziji gosti advokat Toma Fila i reditelj i bivši presdsednik Jugoslovenske levice Ljubiša Ristić govoriili su o malo poznatim detaljima hapšenja Slobodana Miloševića.

- Sve je to bila nameštaljka da neko pogine i da se napravi priča, ja sam pokušavao da upoznam svetsku javnost sa time što se događa. Video sam te krimose koji su to veče visili napolju okolo, a narod je bio tu. Milošević mi je rekao da idem, a shvatio sam da me je tad čuvao, bio sam pola sata te večeri i otišao, a sutra se desilo ono što Toma priča. Strašno je da 20 godina lažu sve o tome - kaže Ristić.

- Grčki ministar Pahuljas nam je rekao da su Amerikanci u oktobru 1998. predložili da Milošević sa porodicom bira zemlju u koju će se skloniti, ali je izbačen - kaže Ristić.

02:52 Toma Fila u Usijanju dana: Kako je izgledalo hapšenje Miloševića pre 20 godina

