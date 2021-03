OVAKO JE ČEDA HAPSIO SLOBU: Izveo sam Miloševića iz kuće dok je njegova ćerka MARIJA PUCALA U MENE! (VIDEO)

U četvrtak,1. aprila navršava se 20 godina od hapšenja nekadašnjeg predsednika Srbije i SR Jugoslavije Slobodana Miloševića, koji je 28. juna iste godine izručen Međunarodnom sudu u Hagu gde je preminuo, a da nije dočekao kraj suđenja.

Privođenje Miloševića počelo je dva dana ranije, 30. marta, a učesnici su bili Čedomir Jovanović, Milorad Bracanović i Milorad Ulemek Legija. Ključni pregovarač je bio Čedomir Jovanović, po odluci Zorana Đinđića, a sa njim je Milošević pristao da pregovara, uz posredstvom Branislava Ivkovića koji je bio uz Miloševića u vili u kojoj je u tom trenutku bila isključena struja i voda, a tenzije podignute do opasnosti od tragičnog ishoda.

Šta se dešavalo u domu Miloševića tokom dva dana, od početka pregovora pa do hapšenja, kružile su dugo različite interpretacije, a Čedomir Jovanović je ovih dana gostujući na K1 ponovo podsetio na taj događaj.

"Ja sam čuvao Miloševićev život, i nisam mislio na svoj. Bilo je usijanih glava i među nama, koji su predlagali da se angažuje neka nova policijska jedinica da se krene u napad na kuću, a ako neće da se predaju, da se pobiju. U kući su bili ljudi koji su samo čekali priliku da to urade." rekao je Jovanović.

- Kada su ljudi napustili tu prostoriju, imao sam pred sobom drugog čoveka. Odlučnog da ne popusti. Tražio je neku pravdu za sebe, pozivao se na zakon. Po kući se osećao miris baruta. Hodali smo po čaurama. Okolo su se nalazili polupijani četnici koji su izgledali potpuno nenormalno. To je jedan svet kojem Milošević definitivno ne pripada. S druge strane, to je jedini svet u kojem je Milošević mogao da se kreće. Napustio sam kuću - kaže Jovanović svojevremeno za Insajder.

Rekao mi je: 'Znači, ti si Čeda'. Ušli smo u tu prostoriju gde su se vrlo brzo okupili neki ljudi koji su se vrzmali po kući - priča Jovanović i kaže da je na njegovo insistiranje da razgovaraju sami Milošević na to pristao.

Čuvao sam ga tako što sam otišao tamo i sedeo sa njim, dve noći, ceo jedan dan, pisao pisma, garancije i izveo ga iz te kuće dok je njegova ćerka pucala u mene, ispričao je on. Kako je rekao, nije lagao Miloševića.

"Nisam došao tamo kao njegov dželat, došao sam u kuću i rekao da bih s njim otišao u zatvor, a da je njegova obaveza kao bivšeg predsednika da sačuvamo zemlju od još jedne tragedije," rekao je Jovanović i konstatovao da mu je Milošević u tome na neki način pomogao.

Svašta je rekao, prisetio se Jovanović "Ja ga ne osuđujem za to, nije bio vulgaran, bezobrazan, ali je dugo vremena očekivao da će se pojaviti bar deo te mase, koja je uvek bila uz njega, dok je bio na vlasti", naveo je Jovanović.

- Istovremeno Zoran se dogovorio da policija počne pripreme za zauzimanje te kuće. Miloševiću nisam obećao da neće biti isporučen Hagu. On je toga bio svestan jer ja nisam krio da će mu biti suđeno u Hagu. Dokument koji je tada potpisan, potpisan je na moju inicijativu.

Ta garancija je, s jedne strane, bila častan izlaz za Miloševića a, s druge strane, Koštuničino priznanje da učestvuje u hapšenju. Od Đinđića sam tražio da Koštunica potpiše neki dokument. Potom su potpisali i Milan Milutinović, Zoran Đinđić, a na kraju dosta nevoljno i sam Koštunica.

Marija je silazila sa sprata sa revolverom

- Setio sam se nekih komičnih scena. Njegova ćerka silazi sa sprata držeći u ruci revolver. Nikada u životu niko mi nije prišao sa pištoljem, ali reakcija drugih ljudi, Miloševićevih saradnika, bila je neverovatna. Počeli su da se skrivaju iza fotelja. Nekoliko vrata je u istom trenutku zatvoreno. Čuo sam brave koje se zaključavaju. Ona mi je prišla i ponovila ono što mi je i Milošević rekao, ali ona je otišla i korak dalje i rekla da sam im uništio porodicu. Ali reagovao je advokat Toma Fila koji mi je skrenuo pažnju da je ona u dosta čudnom stanju i da nije racionalna. Onda su me od nje razdvojili - priča Jovanović i dodaje:

- Ona me je tražila po kancelarijama sve dok nije shvatila da Milošević izlazi iz kuće. U tom trenutku došlo je do pucnjave. Mene je udario džip koji se nalazio parkiran iza. Bio sam u autu sa sudijom Čavlinom. Posle se ispostavilo da je džip vozio Bracanović za koga ne znam kako se tu uopšte pojavio, niti da je obezbeđenje same kolone uradio JSO, odnosno lično Legija.