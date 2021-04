PRIJATELJ MARIJE MILOŠEVIĆ DRAGOLJUB KOČOVIĆ OTKRIVA: Zatvorila se u kuću i promenila broj zbog serije, a lepša je nego ikad

Emitovanje serije "Porodica" koja prati dešavanja u vili "Mir" pred hapšenje bivšeg predsednika SRJ i Srbije Slobodana Miloševića 2001. godine, probudila je mnoge duhove prošlosti i potpuno podelila srpsku javnost dvadeset godina nakon ovog događaja.

Dok mnogi s nestrpljenjem čekaju naredne epizode, članovi porodice Milošević i oni ljudi iz Srbije koji su sa njima i dan danas bliski izuzetno su nezadovoljni onim što je snimljeno i najradije bi zabranili dalje prikazivanje.

Jedan od njih je i Dragoljub Kočović, predsednik udruženja "Sloboda" koji seriju opisuje rečima "obična splačina bez ikakve umetničke vrednosti i trunke istinitosti". O tome je, kaže, razgovarao i sa Marijom Milošević, a ona mu je rekla da neće gledati naredne epizode jer nema snage, ali i da se zbog čitave prašine koja se podigla zatvorila u kuću i promenila broj telefona.

- Ona je na Cetinju, sama je, ni sa kim se ne druži, nije više ni sa onim partnerom koga je imala. Zaključala se u kuću i zbog ovog haosa ne izlazi čak ni u dvorište, stavila je i novu karticu u telefon da bi izbegla pozive i neprijatnosti. Pa kako ovo da gleda kad nije mogla da pogleda ni dokumentarni film o njenoj porodici koji je za razliku od ove niskobudžetne melodrame bar realan. Dugo je o ovoj seriji pričala sa mnom i sa njenim bratom koji joj je sve na svetu. Složili smo se da ovo nije smelo da se uradi bez njihove dozvole, to je jednostavno nenormalno. Osim što je sve neistinito prikazano, bez ikakve umetničke težine je ta serija, to mi je potvrdio i Ljubiša Ristić - priča Kočović.

On dalje navodi da Marija ove dane koji su teški za nju provodi tako što po ceo dan čita.

- Posvećena je i svojim kućnim ljubimcima, ima dva velika kučeta i jedno malo. To malo joj je poslao Marko iz Moskve da ne bude usamljena. Ne znam koja je to rasa, nikada takvo, pa ni slično kuče nisam video. Kuća joj je skromna, ali lepo sređena, video sam kada sam bio u poseti kod nje. A ona izgleda fenomenalno, ima sjajnu liniju, lepša je nego kad je bila devojka, ima crnu kosu i one njene prepoznatljive šiške - navodi Marijin prijatelj i zaključuje da ju je tešio rečima da je u Srbiji sve više mladih koji shvataju da njen otac nije nikakav zločinac, već čovek koji je samo hteo dobro srpskom narodu.

