U SPS BESNI NA IVKOVIĆA, TVRDE DA JE ON PRODAO MILOŠEVIĆA! IVKOVIĆ: Na mene se ljute oni koji su se tad KRILI U RUPAMA!

U Socijalističkoj partiji Srbije besni su na Branislava Ivkovića, nekadašnjeg člana Izvršnog i Glavnog odbora SPS. Kako saznaje Kurir, socijalistima smeta predstavljanje Ivkovića kao nekakvog spasitelja, heroja u seriji „Porodica“, ali i to što je u medijima prihvatio takav status.

Nečuveno

Jedni govore za njega da je izdajnik, jer je pristao na pregovore s Čedomirom Jovanovićem, a drugi navode da njegov značaj nije bio ni približno tako veliki kako on želi da predstavi.

Serija „Porodica“ ponovo je vratila u orbitu ulogu Branislava Ivkovića u događajima koji su prethodili hapšenju Slobodana Miloševića, pre 20 godina, u vili Mir. Ivković je prikazan kao čovek koji je, praktično, sprečio krvoproliće tih dana i sačuvao živote svih ljudi, kako u kući, tako i izvan nje. Iako niko ne spori pravo na umetničku slobodu tvoraca serije, čorbu je zakuvao i sam Ivković, koji je prilikom gostovanja na televiziji rekao da samo jedan detalj u seriji nije tačan - Miloševićevo mahanje pištoljem. Svoj značaj nije umanjio.

- Svi smo kivni na Ivkovića. Niko u stranci nema lepu reč za njega posle svega što se desilo. Deo ga i dalje smatra izdajnikom - veruju da nije trebalo da se pregovara i da Milošević nije smeo da se preda. Drugima smeta što je on prikazan kao nekakav spasitelj, čovek koji je sprečio krvoproliće i svima sačuvao živote - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Preuzeo je zasluge za sve, a to ne da nije pošteno nego nije ni tačno. Trebalo je da se ogradi, da pomene i druge. Ovo je nečuveno!

Ivković u razgovoru za naš list, komentarišući negodovanje unutar SPS, navodi:

- Tako razmišljaju oni kojih nigde nije bilo kad je bilo teško, oni koji su se zavukli u rupe u zemlji i inostranstvu, a sada se Slobe rado sećaju, kad su izbori posebno.

Ispod kreveta

Činjenica je da je Ivković tih dana bio jedan od retkih funkcionera koji je sve vreme bio uz Miloševića. I on sam je prozvao mnoge kolege rečima da su neki socijalisti, nakon saznanja šta se sprema (bivšem) predsedniku, završili ispod kreveta.

- Imali ste SPS u kom te večeri, pored pokojnog Živorada Igića, Slavice Đukić Dejanović i mene, nije bilo nikoga. Bili su poslanici, ali mnogi funkcioneri su završili ispod kreveta u spavaćim sobama, nasilno otišli u bolnice, porazbolevali se - izjavio je pre dva dana Ivković, ali i da mu je pred vilom Mir, nakon haosa koji je izbio, prišao Čedomir Jovanović i rekao da vidi da je razuman čovek, te da treba da se nađu i reše situaciju da ne bude krvi.

SINIŠA VUČINIĆ

Zasluge ne pripadaju samo Ivkoviću

foto: Ana Paunković

Da Ivkovićeva uloga nije bila biti ili ne biti, smatra i Siniša Vučinić, funkcioner JUL.

- Bio sam tamo, on to gleda iz svog ugla. Da je Bane tamo svima spasao živote, sve on sam, to je malo previše. Pa i Slavica je bila tamo, pa ne kaže da je ona završila sve. I Dačić je bio ispred kapije, bile su tad narodne straže. Nije tačno da je zahvaljući njemu sprečeno krvoproliće, pa ne može jedan čovek... - kaže Vučinić i ističe:

- Bane je imao časne namere, i njega su lagali. Sloba je sam doneo odluku da pristane na istražne radnje. Sloba i Mira su spasli živote ljudi tamo.