ISPRED SVIH! SRBIJA JE URADILA ONO ŠTO DRUGI NISU: Suočila se s prošlošću i snimila seriju o svojoj bliskoj istoriji!

Srbija je uradila ono što mnoge druge zemlje nisu bile u stanju - suočila se s prošlošću i sa male vremenske distance snimila seriju "Porodica" o jednom od najbitnijih događaja u njenoj novijoj istoriji - hapšenju bivšeg predsednika države Slobodana Miloševića, ocenjuju sagovornici Kurira i sami akteri dešavanja u vili Mir krajem marta 2001.

Lider LDP Čedomir Jovanović, koji je bio jedan od glavnih aktera tokom hapšenja Miloševića, istakao je da je Srbija uradila veliku stvar što je snimila seriju.

foto: Printscreen/RTS1

- Ovo naše društvo je žigosano, izubijano, razapeto na toliko planova, a napravili smo seriju o Miloševiću i njegovoj porodici, o njihovim poslednjim danima, koja je snimljena u ovoj zemlji i emituje se na nacionalnoj televiziji, na Javnom servisu.

foto: Printscreen/RTS1

Do pre dve ili tri godine niste imali film o Čerčilu, Amerikanci su Kenedija snimili 40 godina posle Dalasa, u Hrvatskoj se niko i ne usuđuje da napravi kratku seriju o ključnim događajima iz novije hrvatske istorije i ulozi Franja Tuđmana u tome. Ova naša nesrećna Srbija ima snage da to uradi i sede ljudi i gledaju to, polemišu o tome. To je fantastična istina o kojoj treba govoriti - ocenio je Jovanović gostujući na RTS.

foto: Nebojša Mandić

Istoričar Momčilo Pavlović za Kurir ocenjuje da je serija "Porodica" od izuzetnog značaja, ali i da je način za suočavanje s prošlošću.

- Parola da će istorija reći sve je velika zabluda. Nikada istorija neće reći, jer kako vreme odmiče, i sećanje bledi. Pobornik sam takozvane istorije bez distance. Ovo je pak jedan od bitnih načina za suočavanje s prošlošću, a serija "Porodica" odskače od gomile drugih serija, koje su trivijalne i bolje da nisu ni bile snimljene - navodi Pavlović.

foto: Printscreen

Da je velika stvar što je serija snimljena, ocenjuje i dugogodišnji novinar Rojtersa Jakša Šćekić.

- U svakom slučaju, velika je to stvar. Koliko znam, čak nije ni jedini projekat koji se radi na tu temu. Ova serija, kao i "Dara iz Jasenovca" i još neki, zahteva da se otvori rasprava o tome, pa da se sve to stavi u širi kontekst - kaže Šćekić za naš list.

foto: Firefly Production

Dodaje i da je u snimanje sigurno uložen veliki trud.

- Jedan takav projekat zahteva veliku ekipu istraživača i savetnika, sigurno je veliki trud uložen - ocenio je on.

Vladimir Vuletić Serija ima veliki značaj Da ovakva serija ima veliki značaj, smatra i sociolog Vladimir Vuletić. - Pre svega treba imati u vidu da je lik i delo Slobodana Miloševića potpuno demonizovano u nekom postoktobarskom diskursu. On je zvanično predstavljen kao balkanski kasapin, čovek koga jedino možemo da osudimo. Ali kada se gleda iz ugla porodice, kako se serija i zove, svima njima se vraća ljudski lik i humanizuju se, što je preduslov da bi se o njihovoj ulozi i ulozi Srbije moglo razgovarati bez predrasuda. U tom smislu serija zapravo otvara prostor za revalorizovanje uloge i Miloševića, pa i Srbije, u jugoslovenskom građanskom ratu. To je politički i istorijski najznačajniji aspekt serije - navodi Vuletić za Kurir.

Nema zamerke Čeda hvali Marića Čedomir Jovanović pohvalio je glumca Milana Marića, koji ga igra u seriji "Porodica": - Mnogo volim Milana. To je jedan divan čovek i sjajan umetnik. Voleo bih da što više ljudi vidi šta je uradio. Znam da se tome posvetio maksimalno. Mi smo jako bliski.

(Kuri.rs/Ivana Žigić; Foto/Source:Printscreen/RTS1