DRAGAN MARKOVIĆ PALMA: Đilase, ne možeš u parlament a da te narod nije birao!

BEOGRAD - Predsednica Đilasove stranke u Jagodini došla je pre neki dan ispred Skupštine grada Jagodine i kaže „održava se tajna sednica Skupštine grada, da vidimo gde idu naše pare...“. A to je bila upravo sednica na kojoj smo doneli odluke da se dodeli jednokratna pomoć od po 100.000 dinara za porodice koje se bore za potomstvo putem veštačke oplodnje i četiri puta smo povećali davanja za osobe sa malignim bolestima. Zbog laži izgovorenih ispred zgrade Grada Jagodine i zbog laži koje je postavila na Fejsbuk stranici mi smo to prijavili policiji.

A onda ovi iz Đilasove stranke napišu „progon u Jagodini“. Kako bre Đilase da uđeš u parlament, ako te nije narod birao ? Jel to ova tvoja u Jagodini od tebe, svog lidera, videla pa hoće da uđe u Skupštinu grada, a da je niko nije birao. Možda ona misli da po ugledu na svog lidera koji ima 619 miliona evra, da može tako i ona, da neće nigde da se zaposli, nego da joj politika obezedi te pare“, kazao je predsednik Jednstvene Srbije i predsednik Skupštine grada Jagodine.

Ova država mora da sprovodi zakon. Antivakseri samo napadaju državu, Vučića i Dačića. Ti antivakseri nanose sledeću štetu: Prva šteta je umiru ljudi. Druga šteta se odnosi na zaposlene u bolnicama u kojima više nema mesta, a lekari, medicinske sestre i tehničari rade po 20 sati dnevno. Lekari su danas kao rudari. Treća šteta se nanosi nekovid pacijentima koji imaju upute, a ne mogu na ostale operacije, na ugrađivanje stentova, operacije na zahvate za bubrežne bolesnike i sve ostale i oni umiru ne od kovida, ali kao posledica kovida i to zato što su bolnice pune jer se određen broj građane ne vakciniše. I četrvrta šteta je za privredu, konkretno za ugostiteljske objekte koji ne rade zato što ljudi nisu vakcinisani. Sve su to štete koje prave antivakseri. Oni ne kažu „nije došao autobus ili nema ulja u prodavnicama“, pa da kažeš pusti ih oni lupaju. To što oni rade je teško krivično delo i sud i tužilaštvo moraju da sprovode zakon, a postoje dva člana u Krivičnom zakonu koja se na to odnose, na ugrožavanje života ljudi, širenje panike i na laži.

Palma je dodao i da su Tanja Fajon i njeni tražili da Srbija što pre započne dijalog o izbornim uslovima. I Srbija je rekla „mi smo spremni 1. marta“. I šta se dešava? Tanja Fajon kaže da se produži i da dijalog počne juna, jer ona postaje mirotvorac opozcije u Srbiji, a nije ju za to imenovao Evropski parlament. Ona je mitrotvorac koji gleda kako da pomiri opoziciju u Srbiji. Sada se više ne zna ko će od njih učestvovati u tom dijalogu. Ti ljudi iz opozicije u Srbiji su veoma sujetni ljudi. Ono što oni nude je napad na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i na Vladu Srbije. Gospođa Tanja Fajon miri frakcije u opoziciji u nadi da će oni da preuzmu vlast u Srbiji. I ti iz opozicije već sada govore na konferencijama za novinare o tome šta će da rade prvog dana kada preuzmu vlast, šta će biti, kako oni kažu „dan posle“, izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije.

(Kurir.rs)