VLADIMIR ORLIĆ O LIDERU SSP: Đilas preti nasiljem, jer drugačije ne može na vlast, za njega više niko ne glasa

Kada žuti tajkun Dragan Đilas svrati malo do Srbije iz Londona, obavezno obiđe svoju privatnu firmu koja se lažno predstavlja kao politička stranka, pa u društvu sledbenika kojih ima toliko da na prste mogu da se prebroje – standardno preti i nesvesno podseća narod zašto ih je sve zajedno oterao na političku deponiju, naveo je član Predsedniptva Vladimir Orlić.

Kako je navao, "preti žuti tajkun ulicom i nasiljem, ukoliko samo proceni da neće moći drugačije da se dokopa vlasti, a već sada mu je jasno da – neće moći".

- Jer za njega više ne glasa niko, čak ni kada se skriva iza kojekakvih grupa građana. Kako svedoče Đilasovi dojučerašnji saveznici, oni koji ga sigurno najbolje poznaju – baš tako je bilo nedavno u Zaječaru. Dodatno još kažu za Đilasa i svašta slikovito, ali to je tema za njih. Za narod je ovde važna poruka: da je Đilas ponovo rad tuđim glavama da finansira svoj pohod na vlast, svoju nezajažljivu pohlepu večito gladnu nove pljačke narodnih para. Kao što je važno da narod čuje kako tajkun govori o onome što najbolje zna, a to je – kako se krade. I kada govori o onome što mu najviše nedostaje, a to je – moral - naveo je Orlić i dodao:

- Jer za Đilasa i ekipu pitanje morala izgleda se uvek svodilo samo na misao: „Morali smo da na stotine miliona evra uzmemo kroz privatne firme dok smo bili na vlasti, morali smo da otvaramo na desetine računa širom belog sveta i na svaki od njih da stavimo po više miliona tuđeg novca, prosto jer smo - morali.“ Još je i važno što je Đilas nabrojao šta su sve on i njegov kartel narodu uskratili u vreme dok su se lično bogatili: da brige za najstarije – nije bilo, alimentacionih fondova za majke sa decom – nije bilo, besplatnih knjiga i užina – nije bilo, plata i penzija je – samo nestajalo, a ekonomski je zemlja samo devastirana. Jasno, ničega od navedenog nije bilo iz prostog razloga: što su Đilas i ekipa imali neke druge prioritete. Bavili se onim tuđim milionima, računima po belom svetu, Mauricijusom, Hongkongom i ostalim što su „morali“ da narodu otmu.

foto: Zorana Jevtić

Kako dodaje, zato neka ih ne čudi što u Srbiji koju predvodi Aleksandar Vučić danas, kako kaže, tajkuni i lopovi nemaju šta da traže na izborima.

- Svaki uspeh Srbije danas čini kontrast u odnosu na vreme tajkuna i lopova dodatno jačim. I neka ne prete uzalud nasiljem i ukidanjem prava narodu da na izborima odlučuje o svojoj državi i budućnosti svoje dece – to ovde više ne kupuje niko. Nije im ovo Mauricijus. Niti Đilasova preprodaja sekundi na veliko. Ovo je, najzad, Srbija – poštena, vredna i hrabra, rešena da svoju sudbinu više nikada ne prepusti na nemilost najgorima. Ovo je, za razliku od vremena lopova sa političke deponije, danas – država - zaključio je Orlić.

