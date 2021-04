KURTI PRETI: Formira vojsku, pravi bazu da bi držao Srbe na nišanu, Srbima ne da mesto u vladi... A EU i AMERIKA NA SVE TO ĆUTE!

Dok Priština potpuno neometano napreduje u formiranju sopstvene vojske, u južnom delu Kosovske Mitrovice uveliko se najavljuje izgradnja najveće baze kosovskih bezbednosnih snaga. Nepovoljne okolnosti u kojima treba nastaviti dijalog Beograda i Prištine, a na koje upadljivo izostaju reakcije EU, Amerike i drugih međunarodnih faktora, dodatno narušava i drska odluka novog kosovskog premijera Aljbina Kurtija da Srbima uskrati ustavno pravo na dva ministarska mesta u vladi. Sagovornici Kurira upozoravaju da Kurti proizvodi novu političku krizu i da svojim akcijama ugrožava mir naočigled međunarodne zajednice.

Pretnje nasiljem

Direktor Međunarodnog instituta za bezbednost Orhan Dragaš smatra da Zapad mora da upozori Prištinu, koja je stalni izvor nestabilnosti.

foto: Dado Đilas

- Ko god je na vlasti, ne menja se glavni tok njihove politike, a to su provokacije, pretnje nasiljem, tenzije. U Prištini dobro znaju da njihove bezbednosne snage ne smeju da naprave nijedan korak, a da prethodno ne dobiju saglasnost Kfora i misija NATO im je to ponovo sada saopštila. Ali to moraju jasno da osude i političari na zapadu koji imaju glavni uticaj na vladu u Prištini. Šta su očekivali od Kurtija kada su pozdravljali njegovu pobedu na izborima? Da će biti tolerantni evropski demokrata - pita se Dragaš i dodaje:

- Pa neće, on je destruktivan političar, mnogo više nego što su bili njegovi prethodnici. On sada proizvodi novu političku krizu oko izbora predsednika Kosova i time će se svi baviti narednih meseci, a za to vreme skuplja poene ovakvim akcijama koje ugrožavaju mir. Srbija nema razloga da brine za svoju bezbednost, ali dobro je što je predsednik Vučić jasno upozorio da sa ovakvim pretnjama mora da se prestane jer se njima ugrožava bezbednost kosovskih Srba.

Diplomate spavaju

Politički analitičar Dušan Janjić kaže za Kurir da ne treba da čudi izostanak reakcije EU i SAD na pomenute poteze kosovskih vlasti, jer Priština učestvuje u bezbednosnom sistemu NATO.

foto: Fonet Nenad Đorđević

- To u vezi s vojnom bazom je sad ponovo aktuelizovano, jer očigledno odgovara Kurtiju. Odvojena je tema ovaj njegov pokušaj da izbegne Srpsku listu, a vidi se da ne može. Sasvim je normalno da Srpska lista traži ustavom zagarantovana mesta u vladi, a diplomate na KiM su birokrate, gledaju da prespavaju šta god mogu, čekajući odluku svojih centrala. Oni hoće da se o svemu dogovore u božjem miru, a to ne biva, jer kosovsko društvo nije takvo. Činjenica je da je Srpska lista osnažena, a albanski korpus oslabljen u odnosu na onu ratnu koaliciju pre četiri godine. Sada ćemo videti hoće li Kurti uspeti da izabere predsednika i zaokruži vlast ili će isprovocirati nove izbore - objašnjava Janjić.

Niče najveća baza KBS Sever KiM na tacni Najveća baza kosovskih bezbednosnih snaga nalaziće se na hiljadu metara nadmorske visine, uz samu liniju sa prostorom severnog dela KiM, na kojem žive uglavnom Srbi. To je baza koja daje mogućnost Prištini da praktično drži na nišanu sever KiM. Baza će se prostirati na gotovo 200 hektara na visu Crnuša, koji je do sada služio za repetitore mobilne telefonije i radijski i TV signal. Oba prilazna pravca prolaze kroz teritoriju naseljenu isključivo Albancima. Podsetimo, dogovor Beograda i NATO je da pripadnici snaga bezbednosti ne mogu na sever Kosova bez odobrenja Kfora.

Ultimatum strankama Osmanijevu za predsednicu ili novi izbori Kurti je juče upozorio parlamentarne stranke da imaju izbor da glasaju za Vjosu Osmani za novu kosovsku predsednicu ili će, kako je to on rekao, na novim izborima njegov pokret osvojiti više od 500.000 glasova. On je na Fejsbuku naveo da je nacrt izmene i dopune izbornog zakona, koji preksinoć nije usvojen u skupštini, usmeren na garantovanje glasačkog prava "svim građanima Kosova", a reakciju opozicije je nazvao "histeričnom panikom". Kurti je izrazio uverenje da će izmene i dopune izbornog zakona biti usvojene u redovnoj proceduri i ocenio da je nacrt zakona prioritet.

I. K./ Kurir.rs