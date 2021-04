DAČIĆ ŽESTOKO ODGOVORIO NA PROZIVKE IVKOVIĆA: Mira mi je dala spisak onih koji su izdali Miloševića i OBJAVIĆU GA!

Zbog podsećanja na hapšenje Slobodana Miloševića pre 20 godina, te različitih sećanja i tumačenja tog istorijskog događaja, povela se žustra polemika između nekadašnjih i sadašnjih perjanica Socijalističke partije Srbije (SPS).

Branislav Ivković, koji je bio u vili Mir tokom drame prilikom predaje Miloševića, poručio je aktuelnom lideru SPS Ivici Dačiću da mu je bolje da ćuti i optužio ga da nije bio uz Miloševića kada je trebalo. Dačić za Kurir pak kaže da to nije tačno i najavljuje da će objaviti spisak ljudi koji su izdali Miloševića, a koji mu je Mira Marković dala posle 2006. i njegovog preuzimanja SPS.

Kako se biralo u SPS

Ivković je javno upitao Dačića zašto je držao sednicu Gradskog odbora SPS "u vreme kad je cela Srbija znala da sam ja za govornicom rekao šta se događa pred Slobinom vilom i poveo svih 37 poslanika".

- On je nastavio sebe da bira za predsednika GO i svoje potpredsednike i tek je onda došao i posle slikanja nestao. Gde je nestao, neka kaže, a ja znam gde je otišao. Bolje mu je da ćuti. On je deo one ekipe koju je Mira Marković namestila da me izbaci iz SPS, jer je ona želela da vlada sa SPS... On je sa tim istim DOS napravio vladu 2004, sa tim istim Koštunicom, koji nas je najviše slagao - rekao je Ivković za TV Pink.

Toma Fila otkriva Mira nije kukavica, Sloba prodat za 60 miliona foto: Zorana Jevtić Miloševićev advokat Toma Fila kaže da je Mira Marković "bila u nekom svom svetu, cvetići, leptirići...". - Ona je živela u nekom svom svetu. Ali ona nikada nije bila kukavica. Bila je agresivna, spremna da se bori do kraja - naveo je Fila. Ponovio je da je tadašnja vlast od stranaca dobila 50 miliona dolara za hapšenje Miloševića, te da je "Hagu prodat" za 60 miliona dolara.

Ko je gde bio

Dačić, međutim, podseća da nije vodio partiju kada je Milošević izručen Hagu i otkriva šta mu je Miloševićeva supruga rekla posle toga.

- Mira Marković, koju je Bane mnogo bolje poznavao nego ja, meni je ostavila, to ću pokazati kada dođe vreme, spisak ljudi koji su, po njenom mišljenju, izdali Miloševića. Ja sam se video posle s njom, kada je sve prošlo i raščistili smo sve te stvari. Ona je meni rekla: "Ja tebi ništa ne zameram, ja tebe nikada nisam podržavala, ali zameram onima koje sam ja stvorila". Ne znam zašto je Bane Ivković toliko nervozan. Što se tiče isključenja iz SPS, to je tražio Milošević, govoreći da je on bio na čelu pete kolone. Ja Ivkovića nikada nisam tako nazivao, jer se nisam slagao sa tom ocenom. I zato bi Bane Ivković trebalo da bira reči kada govori o meni - poručio je Dačić i dodao da je u vreme hapšenja Miloševića bio na kapiji vile Mir sa suprugom Sanjom i narodom.

Siniša Vučinić o dešavanjima iz 2001. Milutinović je izdao foto: Marina Lopičić Miloševića je izdao Milan Milutinović, socijalista i u to vreme predsednik Srbije. To tvrdi Siniša Vučinić, član Direkcije JUL i šef Miloševićevog obezbeđenja tokom dramatičnih zbivanja u martu 2001. Vučinić kaže da su ga zvali tih dana, ali da se Milutinović najpre nije javljao, a onda se vadio na zdravlje. - Rekao sam mu: "Hitno dođite, vi ste bitni ovde", a on je rekao "Pa ja ne mogu, ti ne znaš da mene srce boli" - naveo je Vučinić.

