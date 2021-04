PRŠTI U HIT TVITU ZBOG MILOŠEVIĆA: Slobin advokat Toma Fila otkrio nove detalje o noći hapšenja nakon svađe sa Zoranom Ostojićem

Emisija Hit tvit na TV Pink večeras je sve vreme bila na ivici incidenta, jer su sagovornici, Nebojša Čović, advokat Toma Fila i Zoran Ostojić vrlo brzo posle razgovora o seriji "Porodica" ušli u žučnu raspr4avu.

Sledile su oštre replike sa svih strana, a voditeljka Verica Bradić je sa krajnjim naporom pokušavala da održi mir, a vika se nastavljala i kada su gosti isključivani iz programa zbog reklama.

Serija je fikcija. Oni prikazuju u seriji kako je Milošević odbio da da iskaz istražnom sudiji i da je zato sve to nastalo. Ja sam doneo ovde svoju knjigu u kojoj piše sve ono što je potrebno da ne bi slučajno nestali papiri. Doneto je rešenje o određivanju pritvora. Ne može istražni sudija da postupa pre nego što postoji zahtev tužioca da se pokrene istraga. Ovde lepo piše da je 31.3. napravljen taj zahtev. Dakle, šta su Čeda i ovi radili dan ranije?! Ja koliko znam, taj zahtev je napisan dan kasnije. Javili su pre ponoći da je uhapšen da bi uzeli 50 miliona dolara od Amerikanaca. Odričem se imuniteta za sve ovo što govorim. Ja kad sam došao tamo, pitao sam ko je taj Čeda. Znao sam ga iz kafane. On se pravio da me ne poznaje. Rekli su mi da je on glasnik, prenosi od Đinđića do Miloševića. On nije imao nikakva ovlašćenja. Zoran Đinđić i Slobodan Milošević su bili pregovarači. Jeste istina da sam ušao između Marije i Čede kada je Marija htela da ga napadne. Znate grčku poslovicu "Nemoj da ubijaš glasnika". Duže sam bio u seriji nego što sam bio u životu tamo - rekao je Fila.

foto: Printscreen

On je komentarisao da li je nekadašnji predsednik Srbije i SRJ Slobodan Milošević znao da će biti isporučen Hagu.

- Ova garancija koju su mu dali znači da se Miloševiću garantuje da ga ne hapse zbog Haga i da garantuju porodici bezbednost. Ništa od toga nisu ispunili. Ustavni sud Jugoslavije je rekao da je to neustavno. Nemoj da me prekidaš, Ostojiću. Izručen je u Hag protivno odluci Ustavnog suda. Koja je to država koja svoje odluke ne poštuje. To je banditizam. Zašto nisu ti u zatvoru koji su prekršili garancije. Danas slušam kako je Milošević znao da će biti izručen u Hag, to pričaju oni koji su učestvovali i da bi smanjili svoju ulogu. Nije znao. Da je znao, nije uložio žalbu. Pedeset miliona dolara je osnov zašto je on uhapšen - objasnio je Fila.

Novinar Zoran Ostojić je prekidao advokata dok je govorio, a kada je dobio reč govorio je suprotno od njega, da je Milošević znao da će biti uhapšen, da je on počinio mnogo dela, da nije istina da su uzeli novac za njegovo izručenje Hagu. Fila mu je odgovorio.

- To što ti pričaš, Ostojiću, je bezobrazluk. Zašto Milutinović nije otišao sam? Nije istina da je u kući bilo naoružanih ljudi. Pa pečat Vlade su doneli tada u kesi, samo da se što pre potpiše - rekao je Fila, a onda se prekrstio zbog reči Zorana Ostojića.

Kurir.rs