NIJE ISTINA DA JE MILOŠEVIĆ ZNAO ZA HAG: Toma Fila otkrio, razlog za hapšenje su 50 miliona dolara NIJE POSTOJAO ZAHTEV TUŽIOCA

Advokat Toma Fila u večerašnjoj emisiji Hit tvit govorio je o dramatičnim dešavanjima u danima koji su prethodili hapšenju bivšeg predsednika Srbije i SRJ Slobodana Miloševića 2001. godine.

"Serija je fikcija, oni prikazuju u seriji kako je Milošević odbio da se odazove pozivu istražnog sudije i da da iskaz kod njega, i da je zato to sve nastalo. Ne može istražni sudija da postupa pre zahteva tužioca da se pokrene istraga. Danas slušam kako svi pričaju da je Milošević znao da će biti izručen u Hag. Nije znao, jer inače da je znao, ne bi tražio garancije pod jedan, drugo, ovde imam njegovu žalbu", istakao je advokat u emsiji "Hit tvit" pa dodao:

"50 miliona dolara je osnov zašto je on uhapšen 31. marta, nije postojao nikakav zahtev tužioca ili izvršnog sudije. Sve je bila prevara, laž do laži i prevara. Radili su sve što su rekli Amerikanci."

Tri stvari je tada Zoran Đinđić potpisao, da Slobodana Miloševića neće poslati u Hag, da mu neće dirati porodicu i da će mu zaštiti imovinu, ništa od toga nije ispunjeno, naglasio je Fila i dotakao se i uloge Čedomira Jovanovića u svemu tome.

"Kad sam došao tamo, ja sam pitao zašto je Čeda tu. Kažu mi, on je glasnik, prenosi od Zorana Đinđića do Slobodana Miloševića. On nije imao nikakvo ovlašćenje za pregovarača, bio je samo glasnik. Tačno je da sam ja ušao između njega i Marije koja je htela da ga napadne. Ona je ćerka koja je zbog ljubavi prema ocu bila nekontrolisana. Kada su se ljutili na njega, ja sam im govorio, nemoj da ubiješ glasnika."

