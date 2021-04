ULJAREVIĆ O NAJNOVIJIM PODACIMA IPSOS: Većina građana misli da Srbija ide u dobrom pravcu

Direktor sektora za istraživanje javnog mnjenja u Ipsosu Marko Uljarević, prema rezultatima najnovijeg istraživanja javnog mnjenja, kaže da Kosovo nije toliko važan problem kada govorimo o spontanoj percepciji građana Srbije, kao što su oni problemi koji se osećaju na koži svakog dana korona, nezaposlenost, životni standard.

- Međutim, kad se u javnom prostoru Kosovo pojavi kao tema, ono jako brzo izbija u prvi plan među ove najvažnije svakodnevne teme. Kad se ne dešava ništa što je vezano za Kosovo, ono je pretrpano svakodnevnim nedaćama ili dnevnopolitičkim temama. Za razliku od kosovskih Albanaca koji su prilično homogeni u svojim maksimalističkim zahtevima, uvereni da su na pravoj strani istorije, kod nas su gradani razapeti izmedu različitih rešenja. Od podele, preko priznanja, pa sve do održavanja statusa kvo, dok ne dođe do nekog novog ravnotežnog stanja u svetu koje bi, kako taj deo javnosti očekuje, Srbiji pružilo šansu da vrati Kosovo u potpunosti pod okrilje Srbije. Ono što je sigurno, uvid u podatke o prethodnim unutrašnjim migracijama govori da je sa Kosova na teritoriju centralne Srbije došao veliki broj ljudi, oko pola miliona. Oni i danas sa svim članovima svojih porodica čine veliku skupinu sa jako izraženim emocijama kada je Kosovo u pitanju. Osim toga, za veliki deo građana Srbije, uz Crkvu i vojsku, Kosovo je važan deo identiteta i toga se nije lako odreći - kaže Uljarević.

ZADOVOLJSTVO NAPRETKOM

U kom pravcu ide zemlja?

- Pravac kretanja zemlje jako je važan indikator, odnosno prediktor ponašanja birača. On govori o opštoj atmosferi i kako se ljudi osećaju u društvu, a ima posebnu vrednost kad ga stavite u neki vremenski kontekst i vidite šta se dešavalo sa tim indikatorom u ključnim trenucima. Uzmimo za primer dva najvažnija trenutka u kojima je dolazilo do promene vlasti. To su izbori 2000. i 2012. Par meseci pred izbore 2012, 75 odsto ljudi je govorilo da zemlja ide u pogrešnom pravcu, a oko 15 odsto je govorilo da zemlja ide u dobrom pravcu, dok je 2000. godine pravac kretanja negativno ocenjivalo pet procenata manje - 70 od sto gradana Srbije. Nasuprot tih 75 odsto iz 2012, u martu ove godine smo imali 30 odsto građana koji smatraju da je pravac kretanja zemlje loš, dok 57 odsto pravac kretanja ocenjuje pozitivno. Kad imate samo 15 odsto ljudi koji veruju da se zemlja kreće u pozitivnom smeru, onda znate da su građani spremni za promenu. Poređenja radi, u lpsosovom istraživanju sprovedenom u 27 zemalja (bez Srbije), na populaciji od 16 do 74 godine, s kraja 2020, odnosno početka ove godine, u proseku 38 odsto građana kaže da njihove zemlje idu u dobrom pravcu, dok 62 odsto tvrdi da zemlja ide u lošem pravcu. Na primer, u pomenutom istraživanju najpozitivnija evropska zemlja je Nemačka sa 49 odsto građana koji pravac Nemačke ocenjuju pozitivno. Sledeća je Belgija sa 40 odsto, koliko imaju i Rusija i Holandija.

Korona je sama po sebi dovela do stresa, ali strahujemo od mogućih posledica epidemije na ekonomiju? Kakve će one biti?

- Korona je dovela do promene prioriteta kod građana. U februaru 2020, 19 odsto je navodilo da je nezaposlenost najvažniji problem. Na drugom mestu je bio standard sa 18 odsto, dok je Kosovo navodilo osam odsto. Godinu dana kasnije, korona je na prvom mestu. Nju navodi 24 odsto građana Srbije. Nezaposlenost je i dalje na drugom mestu sa devet odsto, dok je Kosovo na sedmom sa četiri odsto. Prošle godine, kad je korona počela, procenat građana koji je očekivao da će lošije živeti u narednih godinu dana je bio 27 odstoto je bio nagli skok u odnosu na februar 2020. kad je iznosio 12 odsto. U martu 2021, 18 odsto veruje da će im se standard pogoršati. Dakle, imali smo neizvesnost i strah, sad su građani mirniji. Treba pomenuti i da 37 odsto veruje da će za godinu dana živeti bolje, a 39 odsto da će živeti isto.

Kome veruju? Kojim pojedincima, institucijama?

Crkva i vojska predstavljaju identitetska sidra za većinu građana i dugo su na prva dva mesta. Sada je redosled malo promenjen. Na prvom mestu je vojska, na drugom je predsednik, pa Crkva, Kri zni štab, policija i Vlada.

