PALMA: Jedino opozicija u Srbiji ima opoziciju i čekaju evropske pregovarače da ih pomire

Predsednik Jedinstvene Srbije i narodni poslanik Dragan Marković Palma kazao je danas da se nigde u svetu nije desilo da opozicija ima opoziciju, a to se sada desilo u Srbiji.

- Oni ne mogu da se dogovore ni oko čega, pa ni o tome ko će učestvovati u dijalogu o izbornim uslovima. Jedni predlažu da učestvuju svi koji žele da izađu na izbore, a to bi bilo njih 160, jer ima oko 80 partija po dva predstavnika. Ne mogu da se dogovore ni ko će im biti lider, da li će to predsednik neke stranke ili neka nestranačka ličnost. Oni čekaju da ih Brisel pomiri, ali kad god se taj Brisel umešao mi smo izgubili deo teritorije, a očigledno je da je sada ta teritorija Skupština Srbije i Vlada Srbije, a za te dve teritorije odlučuju građani Srbije, a ne Brisel i ne može se ući u Skupštinu Srbije i lokalne parlamente samo zato što si ti sebe nazvao liderom neke opozicione partije. Zna se kako se ulazi u parlament, glasovima građana na izborima - izjavio je Palma i dodao:

- Ovi iz opozicije u Srbiji u poslednje vreme šalju militantne poruke i žele da posvađaju građane Srbije i da se mi vratimo u neko vreme kada se lupalo u šerpe i lonce. Prošlo je vreme takvih podela. Danas Srbija nije ono što je bila pre 12, 15 ili 20 godina. Danas Srbija ima veoma dobre rezultate - kazao je Marković.

Palma je prokomentarisao i Dragana Đilasa, izjavivši da čak izbegava i ime da mu spomene.

- Ja ne razumem Đilasa. Izbegavam da pominjem to ime. Ovi njegovi su sada počeli da traže da prisustvuju sednicama lokalnih parlamenata. I kažu „zatvorene su sednice“. Pa kako da prisustvuješ kada nisi odbornik ? Kako da sediš u lokalnom parlamentu gde sede odbornici ? Kada su u pitanju njegove pare, ja ne ulazim u to da li ima 619, 720 ili 550 miliona evra. On kaže „nisu pare na tim i tim računima“, ali reci da li imaš te pare ili nemaš. Možda si ti te pare pošteno zaradio, zašto kriješ, kažeš imam toliko i toliko. Ovi iz Evropskog parlamenta pitaju „zašto to stalno pominjete“. To su gospodo ogromne pare, a da nismo videli neka humana dela. Njihova humana dela su da se plate neki momci da lome znakove po Beogradu kada se prave ulice, da se upada u parlament i da se tuku policajci. Sada napadaju predsednika države Vučića zbog najave podele vitamina penzionerima. A gde su vitamini koje ste vi imali ? Vaši vitamini su u evrima - rekao je Marković.

O vlasti u CG

- Ova Vlada u Crnoj Gori će ponovo da izazove nemire i ista će da padne u roku od tri meseca. Ova Vlada Crne Gore ne samo da je antisrpska, ona je i anticrnogorska, jer radi u korist štete građana Crne Gore. Gde su vam vakcine u Crnoj Gori ? Vi ste član NATO pakta, pa šta čekate da vam donesu bombe. U Crnoj Gori će situacija iz meseca u mesec biti sve teža, a ja im to ne želim. Ove sezone Crna Gora neće biti destinacija za srpske turiste, zato što je Crna Gora nebezbedna za naše građane - ocenio je predsednik Jedinstvene Srbije.

(Kurir.rs)