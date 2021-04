PREDSEDNIK O REZULTATIMA: I buduće vlasti će morati da više rade i grade

Ponosan sam što je nepovratno otišlo vreme prošlog režima koji ništa nije radio i gradio, što su samo uzimali pare i što ćemo našim rezultatima obavezivati buduće koji budu pobeđivali da moraju da rade i grade snažnije i razmišljaju o budućnosti, kazao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Na pitanje da li je Batajnička petlja mogla da bude izgrađena ranije, prethodnih godina, i zašto nije, primetio je da u poslednjih 70 godina nije urađeno ništa, pa tako ni Miloš Veliki, da je trebalo ranije završiti put do Bugarske granice, kroz Grdeličku klisuru.

Vučić je, pominjujući Batajnicu, naveo da se gradi lepa stanica, koja će biti na brzoj pruzi Beograd-Novi Sad, na kojoj će saobraćati brža i sporija "verzija" vozova. Ukazao je da će "sporija" da se zaustavlja na oko pet stanica, i da će putovanje ipak biti brže nego kolima, a da će brzi voz imati možda samo jednu stanicu, i putovaće svega 40 minuta. Vučić je kazao da uvek sve može brže i bolje.

- I ja sam se pitao zašto nije ranije izgrađena ova petlja. Ali nekada morate da obezbedite finansiranje. Mi smo platili već 65 odsto onoga što je urađeno, a sada čekamo situaciju za prva tri meseca da platimo sve - objasnio je on.

Srbija je, ističe, morala da se oporavlja od 2014. godine, da se finansijski konsoliduje da bismo posle toga mogli da imamo povećanje stope rasta, da se vlada posveti razvoju zemlje, da gradi puteve i pruge, da dovodi nove fabrike, a time ubira veće prihode za državu, gradove i opštine.

- Pare ne padaju s nebe. Nije tako jednostavno. Neko će da kaže da se to plaća od para građana, ali tako je bilo i pre deset godina, pa što nismo tada izgradili niti jednu bolnicu, nismo imali plate od 540 evra? Sve to sada imamo, a ne radimo 70 odsto više, već je to zahvaljujući uspešnijem sistemu i državi - rekao je on.

Naglasio je da će pre kraja godine osam autoputeva biti u izgradnji, što je neviđena stvar i ne postoji sličan primer u Evropi. Vučić je kazao da je ponosan što više nismo gubitnici, ponosan na Srbiju i njene rezultate.

(Kurir.rs/Tanjug)