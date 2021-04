TADIĆ SE NUDI DA BUDE PREDSEDNIČKI KANDIDAT: Svi mu se smeju, taj film opet niko ne želi da gleda!

Poruka "Vidimo se u nekom drugom filmu", koju je Boris Tadić uputio 2012. na odlasku s funkcije predsednika države, više ne važi. Tadić više i ne krije da bi da uskoči ne samo u isti film već i u istu ulogu. No, sudeći prema prvim reakcijama iz opozicije, ali i porukama na društvenim mrežama, taj film niko ne želi da gleda.

Ne prihvata realnost

Lider Socijaldemokratske stranke je, naime, rekao da bi se kandidovao na predsedničkim izborima ukoliko bi procenio da niko drugi od kandidata neće moći da pobedi Aleksandra Vučića, ali i da upravlja državom. Ovaj Tadićev potez odmah je naišao na negativnu reakciju mnogih, ali i na podsmehe na društvenim mrežama.

Politikolog Jelena Vukoičić kaže za Kurir da je vest o njegovoj eventualnoj kandidaturi - tragikomična.

- To govori o nesposobnosti političara da prihvati realnost da je njegovo vreme prošlo. Tadić je bio predsednik države, lider demokrata i uticajna politička figura, ali sve je to izgubio, što je prirodno i normalno u politici. Jer da je dobro radio, ne bi izgubio. Verujem da će u opoziciji ta njegova najava biti neozbiljno prihvaćena, jer je zaista i tragična i komična u isto vreme. Velika je vrlina kad čovek može da okrene leđa jednoj fazi u životu, da prizna da je grešio i prihvati da je s razlogom izgubio nešto. On je otišao u političku istoriju i nema ništa od njegovog velikog kambeka - ocenjuje ona.

Neće ga opozicija

Lider Dveri Boško Obradović kaže da Tadićeva namera da se kandiduje potvrđuje da je bio u pravu kada mu je poručivao da se povuče iz politike. Njegovu podršku za kandidaturu, kako kaže, neće imati.

- Njegova kandidatura za predsednika predstavlja simbol povratka na bivši režim, koji niko ne želi jednako kao aktuelnu vlast. Građanima Srbije je dosta da biraju između Borisa Tadića i Aleksandra Vučića, Ivice Dačića i Čedomira Jovanovića ili između Vojislava Šešelja i Nenada Čanka. Ti ljudi su veoma dugo političkoj sceni, rekli su sve što su imali i uradili su sve što su mogli - izjavio je on.

Đilas ga oduvao Ima boljih od Borisa foto: Zorana Jevtić Iako su nekada bili bliski saradnici, Dragan Đilas sada smatra da Tadić nije dobar kandidat za predsedničke izbore. Naime, Dragan Đilas se juče kratko oglasio nakon Tadićeve izjave da je spreman da bude kandidat na predsedničkim izborima. On je samo rekao da ima boljih od Tadića za to mesto.

