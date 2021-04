BESNI RAT IZMEĐU BIVŠIH FUNKCIONERA SPS Drakulović: Ivkoviću, ti i Čeda ste braća lažovi, a ne ja

Nastavlja se verbalni rat nekadašnjeg poslanika SPS Bore Drakulovića i nekadašnjeg visokog funkcionera SPS Branislava Baneta Ivkovića.

Naime, pošto je Drakulović prepričao neobičan susret njega, Ivkovića i lidera LDP-a Čedomira Jovanovića na skupštinskim stepenicima, kada je Jovanović navodno rekao Ivkoviću da mu je bolje da ćuti, jer je tražio od njih da "ubiju tog gada (Miloševića)", Ivković se oglasio i poručio da su sve to najobičnije izmišljotine.

- Kum Mirjane Marković, Boro Drakulović, laže u interesu partijskih drugova, a vi pitajte Čedu je l to tačno - kratko je poručio.

No, Drakulović za Kurir odgovara da je "Ivković lažov i stoji iza iznetih tvrdnji".

- Pre svega, ja ne lažem, nego su on i Jovanović lažovi! Eto, nek pita svog brata lažova. Drugo, ja nisam kum Miri Marković već je Sloba Milošević bio moj venčani kum. Treće, on kaže da ja lažem i da se udvaram SPS a to nije tačno jer ja u SPS nisam od smrti Miloševića, moj SPS sahranjen je pod lipom na dan kada je sahranjen Sloba. Na kraju, ja sam član SRS, i to sam visoki funkcioner radikala - naveo je Drakulović za Kurir.

