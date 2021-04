BORIĆEMO SE I IMAĆEMO VAKCINE! Predsednik Vučić: Cilj je da do kraja maja imamo više od 3 miliona imunizovanih

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, povodom velikog interesovanja za vakcinisanjem, da će se država boriti da dobije što više vakcina i da će ih obezbediti, te da je cilj da se do kraja maja vakciniše polovina punoletnog stanovništva u Srbiji.

Na pitanje, da li ćemo imati dovoljno vakcina ako se nastavi ovim tempom,s obzirom da je juče rakao da je vakcinisan rekordan broj građana, Vučić je kazao da niko nema dovoljno vakcina.

Istakao je da se juče iznenadio, podsetivši da je pre kraja dana rekao da se vakcinisalo 70.000 ljudi, a bilo je više od 85.000 što je apsolutni rekord.

Ocenio je da će slična situacija biti i danas i precizirao da je od 85.000 vakcinisanih juče oko 70.000 njih primilo prvu dozu, što znači da je reči o 140.000 doza, jer Srbija čuva vakcine za drugu dozu dok ne dobije nove količine.

- Mnogo je teško i kada imate u tri dana takvu brojku, jer to znači 420.000 vakcina, što je mnogo koliko god da dobijete. U ponedeljak dobijamo daljih 106.000 doza Fajzera, čekamo novih pola miliona Sinofarma - objasnio je on.

Naglasio je da Srbija nije imala ni danja kašenja u davanju druge doze, dok su neke zemlje upravljale na taj način procesomm vakcinacije, što Srbija, kako je rekao, ne radi.

- Još mnogo poziva ću morati da obavim da bismo obezbedili dovoljno vakcina. Očigledno da je krenula vakacinacija, da imamo ogromnu potražnju. Ne možemo čak ni da odgovorimo tim redovima. Hvala medicinskim radnicima što daju sve do sebe, jer imamo ogromnu gužvu svuda, u svim selima, manjim mestima - objasnio je on.

Vučić je kazao da bi sada po broju zahteva država mogla da vakciniše 3,5 miliona ljudi, a nemamo 7 milion doza.

- Borićemo se i imaćemo ih. Naš cilj je da do kraja maja imamo više od 3 miliona imunizovanih. To je nešto više od polovine punoletnog življa, koji stvarno žive u Srbiji - zaključio je on.

(Kurir.rs/ Tanjug)