GENERAL PAVKOVIĆ O NOĆI UOČI HAPŠENJA MILOŠEVIĆA: Dobio sam hitnu poštu usred noći iz Generalštaba od predsednika Koštunice

General Nebojša Pavković, nekadašnji načelnik Generalštaba VJ ispričao je šta se desilo noći uoči hapšenja Slobodan Miloševića i koja je bila njegova uloga.

- Ne znam šta se događalo oko dogovora Miloševića i predstavnicima DOS. To je došlo iznenada. Narod je počeo da se okuplja tamo, a meni je noć uoči hapšenja posle 12 sati hitno stigla pošta iz Generalštaba od predsednika Koštunice. Otvorim pogledam, naređenje da se jedinice Gardijske brigade pretpočinjavaju načelniku generalštaba VJ počev od 12 časova. Gardijska brigada je potčinjena predsedniku države, a Gradijska brigada obezbeđuje sve to. Onda dajte da poturimo vruć krompir Pavkoviću, da ta brigada bude potčinjena njemu kad hapsimo Miloševića pa da on bude odgovoran. To nije smislio Koštunica, već njegov načelnik kabineta Stajić, Rade Bulatović a možda i Nalić da mi natovare to na vrat. To sam shvatio kad je počela ta priča oko hapšenja Miloševića - objasnio je Pavković ranije u jednom intervjuu.

On je ispričao i kako ga je tadašnji načelnik MUP Dušan Mihajlović pozvao da ga obavesti da će da hapse Miloševića i da traže da se vojska ne meša u to.

- Mi nemamo veze s obezbeđenjem Vile Mir, ne možemo da utičemo, možemo samo da napadnemo. I sledeći put kad se Mihajlović javio rekao sam mu: "Mi obezbeđujemo kompleks, Vila Mir je nezavisan objakat u tome, obezbeđuje ga MUP i niko ne može da uđe na kapiju i dođe do nje ako oni ne odobre, a ti znaš da je tamo Senta". On je rekao: "Vi ima da otvorite kapije kad mi dođemo!" Još malo sam se informisao oko toga, a Bojović mi je rekao da je Milošević dogovorio s njima da smena obezbeđenja ide sukcesivno, dva-tri člana dnevno. Međutim, tog dana kad su došli na kapiju u Užičku ulicu zahtevali su od garde da nova jednica smeni staru - ispričao je Pavković ranije i objasnio da se dogodila svađa između starog i novog šefa obezbeđenja oko smene.

- Došao je novi komandant i sreo se sa starim, oni su se tu razgovarali, posvađali, potezali oružje, jer stari nije hteo da napusti Miloševića, a novi je hteo da uđe da primi dužnost. Onda je zvao Mihajlović i pretio, ja sam mu rekao da ne preti vojsci. Tu smo se posvađali. Zvao sam Koštunicu koji, činilo mi se, nije znao da će Milošević biti uhapšen. Umešao se i zamenik komandatna Ćosić koji je zastupao interese brigade. Kad je situacija postala dramatična, Milošević se pojavio ispred kapije, situacija postala uzavrela, zvao me je Koštunica i rekao da povučem stražu sa kompleksa u Užičkoj. I tako se to desilo - ispričao je ranije Pavković.

