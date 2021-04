BILJANA POPOVIĆ: Đilas me tužio jer insistiram da odgovori odakle mu pare! On je nasilan čovek

Lider SSP Dragan Đilas tužio je Biljanu Popović, državnu sekretarka u Ministarstvu građevinarstva, za povredu ugleda i časti i duševne boli, i to zato što je, kako tvrdi Popovićeva, u otvorenim pismima tražila da objasni odakle mu novac.

foto: Nemanja Nikolić

Đilas i Popovićeva juče su imali prvo ročište.

foto: Nemanja Nikolić

- Đilas me je tužio za povredu ugleda, časti i duševne boli i traži odštetu od 500.000 dinara - kaže Popovićeva u razgovoru za Kurir i dodaje:

- Tužio me je za otvorena pisma, tvitove, lične stavove koje sam u javnosti iznosila kada je on u pitanju. Ja sam na ovom suđenju potvrdila šta ja mislim, imam pravo na slobodu govora i lično mislim da političari moraju da trpe mnogo veći stepen tolerancije u odnosu na obične građane. Rekla sam pred sudom da je Dragan Đilas nepristojno bogat čovek, da je obavljao državne funkcije i da su istovremeno rasle njegove kompanije, da je ostvarivao dobit, da nikad ne želi da odgovora na pitanja, da nikad ne želi da odgovori odakle mu novac. Takođe sam rekla i ono što mislim, i što je jako važno istaći, da je Đilas nasilan čovek, da u svakom svom javnom natupu ispoljava to svoje nasilje, da li tako što psuje mladiće po Knez Mihailovoj, što Savez za Srbiju, čije je lider, donosi vešela... Puno je primera njegove agresije.

(Kurir.rs)