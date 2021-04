HAG ODBIO ZAHTEV OVK ZLOČINCA: Suđenje Kadriju Veseljiju tek sledeće godine?

Sudija za prethodni postupak Specijalizovanih veća Kosova u Hagu odbio je zahtev odbrane jednog od šefova OVK Kadrija Veseljija da tužilaštvu nametne rok do 1. juna za podnošenje pretpretresnog podneska jer smatra da je to preuranjeno.

Sudija ima u vidu da se obelodanjivanje dokaza tužilaštva neće završiti pre 23. jula, kao i da bi neki dokazi mogli da budu predati tek u septembru, navodi se u odluci sudije koja je danas objavljena na sajtu Specijalizovanih veća.

U postupku protiv Veseljija optuženi su i Hašim Tači, Jakup Krasnići i Redžep Seljimi.

Odbrana Veseljija je više puta insistirala na ovom podnesku, jer on podrazumeva detaljno preciziranje optužbi protiv svakog od optuženih i dokaze kojima ih potkrepljuje, a kako bi mogla da počne svoje istrage za prikupljanje kontra-dokaza i spremila se za suđenje.

Uz ovaj podnesak se prema pravilima suda predaju i lista svedoka koji će biti ispitani na suđenju, kao i lista dokaza.

Odbrana Veseljija, ali i ostalih optuženih, takođe je više puta kritikovala tužilaštvo da svoje dokaze obelodanjuje haotično i da to radi namerno kako bi odbrani otežalo posao.

Tužilaštvo je na poslednjoj statusnoj konferenciji 24. marta najavilo da bi svoj pretpretresni podnesak moglo da podnese u septembru, a prethodno je predlagalo da se nakon toga odbrani ostave još tri meseca za pripremu za suđenje.

To znači da suđenje Tačiju i ostalima ne bi moglo da počne pre kraja ove godine, a sada je realno to očekivati tek sledeće godine, imajući u vidu da sud ne radi od 20. decembra do posle Nove godine zbog božićnih i novogodišnjih praznika.

(Kurir.rs/Tanjug)