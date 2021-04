NA DNEVNOM REDU: Slovenija pokreće debatu o podeli BiH čim preuzme predsedavanje EU u julu?

Non-pejper slovenačkog premijera Janeza Janše o "dovršetku raspada SFRJ" bio je probni balon da bi se videle reakcije svih strana. Moguće da se to pitanje zvanično nađe na evropskom stolu do kraja 2021.

Non-pejper koji predlaže crtanje novih granica na prostoru bivše Jugoslavije, a za koji se tvrdi da je u Brisel stigao od slovenačkog premijera Janeza Janše, po svemu sudeći je uvertira u zvanično razmatranje takve opcije, što je moguće već ove godine, odnosno nakon što Slovenija u julu preuzme predsedavanje Savetom Evropske unije.

Janša bi, tvrde poznavaoci prilika, mogao da iskoristi svoju poziciju privremenog čelnika te evropske institucije ne bi li i ozvaničio svoj plan za Balkan, koji je "dovršetak raspada SFRJ". U neslužbenom diplomatskom dokumentu, koji je Janša navodno uputio u Brisel (navodno ga je dobio predsednika Evropskog saveta Šarl Mišel), iznete su, pored ostalog, ideje za podelu BiH, pripajanje Republike Srpske Srbiji i ujedinjenje Kosova sa Albanijom. Srpski deo Kosova bi dobio poseban status, po uzoru na Južni Tirol, autonomnu pokrajinu u severnoj Italiji, gde većina stanovništva govori nemački.

foto: EPA/Francisco Seco / Pool

Slovenci su ti koji će, po svemu sudeći, iskoristiti priliku u Evropskom savetu i tu pokušati da iznesu predloge za rešenje pitanja Balkana, ocenjuje za Kurir bivši šef diplomatije SRJ Vladislav Jovanović.

- Moguće je da "mislioci" koji bi da reše pitanje Balkana imaju rezervno rešenje koje bi hteli da predstave pred Evropskim savetom, kao i da postoji i korak dalje od toga, ali se on ne otkriva. Moguće je da je razvijen ceo koncept i da se nalazi u odmakloj fazi, jer SAD ne odgovara da se zakopava u mestu s Kosovom, a treba da rešava za sebe bitnija pitanja u vezi s Rusijom i Kinom. Ovaj non-pejper, koji je potekao od Slovenaca, što oni pak sigurno nisu uradili u svoje ime, mogao bi da bude tek probni balon da se vidi kako bi javnost reagovala - smatra Jovanović.

foto: Dragan Kadić

I bivši diplomata Milisav Paić za Kurir ocenjuje da je potez Slovenaca, kako se čini, probni balon da bi se videla reakcija svih uključenih strana.

- Ovo što su Slovenci po svoj prilici sastavili, iako sumnjam da su to uradili bez partnera u EU i SAD, trebalo bi da pokaže kakva će da bude reakcija drugih značajnijih zemalja, s jedne strane SAD i Zapada, potom Rusije i na kraju Kine, jer bi to predstavljalo neku vrstu Berlinskog kongresa koji bi bio pod patronatom velikih sila. No, izuzetno je komplikovano to pitanje i, pre svega, u pitanju je probni balon kako bi se ispitalo reagovanje svih zainteresovanih strana - smatra Paić.

On ističe da bi slovenački predlog, kada bi bila u pitanju samo BiH, možda i bio izvodljiv, ali, kako dodaje, ako bi se radilo o nekom paketu koji uključuje i Kosovo i Metohiju i Crnu Goru, te Severnu Makedoniju, to bi teško moglo da prođe bez najšireg konsenzusa svih zainteresovanih strana.

- Najbolje bi u tom smislu bilo da se organizuje međunarodna konferencija koja bi bila pod patronatom Ujedinjenih nacija, a ne EU, možda bi se tada i moglo iznaći trajno rešenje - smatra on.

SLOVENAČKI PREDSEDNIK BORUT PAHOR ZA KURIR Protiv izmena granica na zapadnom Balkanu foto: Kurir TV Iako se spekulisalo da novu podelu teritorije u BiH zagovara i slovenački predsednik Borut Pahor, koji je navodno članove Predsedništva BiH pitao: "Možete li se vi u BiH mirno razići?", on u izjavi za Kurir kaže da je zagovornik celovite Bosne. - Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je zagovornik Bosne i Hercegovine, njene teritorijalne celovitosti, evropske perspektive i mirnog razvoja, što uvek dosledno naglašava. Predsednik Pahor želi da BiH čim pre postane deo Evropske unije. Dosledno naglašava važnost geopolitičkog pristupa ka širenju EU, koje bi uključivalo takođe BiH, koja ima sa EU trenutno najslabije formalne veze. Predsednik Pahor redovno upozorava protiv ideja o raspadu BiH i prekrajanju granica na zapadnom Balkanu. U tom kontekstu je zbog zabrinutosti pred tim idejama o tome pitao svoje sagovornike, sva tri člana Predsedništva Bosne i Hercegovine kada je početkom marta posetio Sarajevo - naveli su za Kurir iz Pahorovog kabineta.

BEZ JASNOG ODGOVORA Brisel bez komentara Vodeće evropske institucije - Savet EU, Evropska komisija i Služba za spoljne poslove EU (EEAS) - nisu želele da komentarišu ili potvrde postojanje non-pejpera koji je Briselu navodno dostavio Janša, a u kojem se predlaže prekrajanje granica na Balkanu. - Ne mogu da dam nikakav komentar - poručila je portparolka predsednika Evropskog saveta Šarla Mišela.

Kurir.rs/ Ivana Žigić Foto/EPA/Francisco Seco