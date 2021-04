UŽIVO ALEKSANDAR VUČIĆ O NAJVAŽNIJIM PITANJIMA: U proizvodnju četvorovaletne vakcine protiv gripa biće uloženo 100 miliona evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje večeras od 21 čas u emisiji Fukus na TV B92.

- Krenuli smo od najtežeg pitanja, pokušaću da nešto izbegnem, nemam tu slobodu kakvu imate vi, ali biću iskren. Nisam video nikakvu mapu ni plan, a neki bi to odmah želeli da to pripišu Srbiji, to govori više o njima. Janša je veoma iskusan političar sa teškom političkom karijerom, iz svega izašao još snažniji, i neko ko tvrdo zastupa svoje stavove. Ali ja nikakav plan ni mape nisam video, lagao bih da kažem da jesam. Ne znam gdre su i kkao to videli neki drugi, ali znam da već decenijama još iz komunizma, kad god bi se govorilo o drugim nacionalizmimma na prostoru Jugoslavije, to je bilo usput. Čak i povodom Maspoka u Hrvatskoj. Ali kad bi neko bilo šta rekao o srpstvu, taj bi bio prokazan, kaže Vućić.

- Sad su bar u tri zemlje regina počeli da napadaju Janšu i mene koji predstavlja Srbiju, jer je ta matrica ostala potpuno ista. A ta matrica postoji i u Srbiji, posebno u beogradskoj čaršiji, gde je sve što se povezuje sa Srbijom, poput spomenika Stefanu Nemanji, uvek problem, jer će to tobože da vrati nacionalističku Srbiju. Zameraju za rebalans budžeta, smeta još para za vojsku, a niko se nije žalio kada smo imali duplo slabiju vojsku od Hrvatske. Kad se sa time suočite znate da će svaki vaš pokušaj da Srbija bude ozbiljna i da se pomogne svom narodu biti odmah osuđen. Sećate se sukoba u Makedoniji, ceo svet im je govorio da se dogovore, a tamo Albanci sa 26% mogu da budu sve, a šta mogu da budu Srbi u Crnoj Gori sa 28%. Juče je jedan ambasador iz EU rekao da oni ne smeju uđu u vladu da ne bi Srbija imala dva ministra. Uvek se priča o homogenizaciji Srbije, Srbija ne sme da bude snažna. Šta možemo da radimo, da uđemo u tu matricu samooptuživanja. Nisu Srbi u Banjaluci i Pljevljima došli iz Beograda. To što žive u drugim državama mi to poštujemo. Šta je tu problem, što je Srbija izgradila Srpsku kuću u Podgorici? Šta je problem, čime smo mi to ugrozili nečiju nezavisnost. Jednia Srbija kojima mnogima odgovara je slaba slomljena Srbija.

- Zamislite da jedan ambasador iz zemlje Beneluksa kaže "ovi ne smeju da uđu u vladu". Nas neki iz EU pitaju za 0,18% njihovog življa koji živi u Srbiji. A što se tiče tog pećinjskog nacionalizma, tkav nacionalizam zastupaju oni koji hoće da menjaju činjenice, da bi mogli da budfu dugo na vlasti. Ljudi se menjaju, i zato sam strahovito obazriv oko svake reči, kad vidim na primer da je Dodik u naponu emocija pokušavam da stanem, jer znam da je Srbiji najpotrebniji mir, jer idemo brže od ostalih.

- Ne mogu da se složim sa ujedinjenjem Kosova i Albanije i poštujem integritet BiH. Ali ja se pitam nešto drugo, nisu na ovo skočuili sprski nacionalisti, već iz građanskog društva, svi vole Kurtija koji se zalaže za Veliku Albaniju. Zabolelo ih je ne Priština i Tirana, nego što je neko pomenuo Republiku Srpsku. Ja se zalažen za postojeće granice. A kad sa Zapada komadaju Srbiju ,to može, i to tako funkcioniše. Misle da su svi iz Srbije kreteni koje možete lupati po glavi, kao taj ambasador koji je otišao u Podgorici. Samo Srbi ne mogu nigde ništa da imaju. Nama je potrebno da se borimo, i da dijalogom dođemo do rešenja sa Prištinom, i da se ništa drugo ne događa. Treba nam stabilnost. Priliv stranih investicija u Srbiji je duplo veći nego u susedstvu. Immao bolju stopu rasta od svih njih. Jedan ambasador mi je rekao da nemaju ništa protiv da Srbija vojno napreduje jer smo odgovorni. Mi samo hoćemo da pitamo za položaj našeg naroda. Da pitamo imaju li pravo ti ljudi da kažu što su Srbi. I nastavićemo to da pitamo. Najvažniji nam je mir i da ne odgovaramo žestoko na provokacije.

Salji Beriša je rekao da je glavni neprijatelj jedinstva Albanije Vučić?

- Izbori su u Albaniji za neki dan, i razlika je kandidata oko 2%. Pitanje je ko će pobediti. Iza Ljujzima Baše stoji Beriša, i ponosam sam na činjnicu što sam im smenja, jer oni neskriveno govore o Velikoj Albaniji, i niko na to ne reaguje. A niko od nas nije rekao da se zalaže za ujedinjenje sa Srpskom. Ćute i u Beogradu pa i hvale zastupnike ideje Velike Albanije. Sramota me je od tog autošovinizma.

Koliko smo daleko od razgovora sa Prištinom posle izjava Vljose Osmani?

- To je veoma loša poruka. Šest meseci se glorifikuju Kurti i Osmani, i neću više ni reč da kažem da bi ostao otvoren za dijalog. A na namere da Srbiju tuže za genocid, toliko je to glupo da nemam reči. Danas je svima jasno zašto su ušli u sukob sa snagama Srbije i SRJ. Nismo ni mi bili svećke, ali ako oni misle da tako postižu kompromis, to znači da to ne želite, već da želite zamrznuti sukob. O tome brinemo, nova baza na severu Kosmeta je opasna igra. Ali nama to ništa ne treba, ali nećemo dozvoliti pogrom i proterivanje našeg življa. To se neće dogoditi.

- Verujem da će Stefanović biti odličan mnistar a nastavljamo jačanje vojske. Danas su stigla dva nova Miga29. a uskoro stiže još mnogo toga. To je sve važno da bismo mi bili sigurni, da zaštitimo naše građane, i da preventino delujemo, da nije moguća agresija na Srbiju. Razlika između Vojske Srbije 1999. i vojske danas, naša vojska je 20 puta snažnija, ne računajući ljudske kapacitete koji nam nedostaju. Zato smo i izloženi raznim pritiscima.

- Tadić i Jeremić su pristali da dijalog bude pod okriljem EU. Ja idem u Brisel uskoro, ali Brisel ne može mnogo da pomogne jer su stavovi sa Prištinom jako udaljeni. A ako neko neće dijalog i kaže da može da čeka, u redu, što bi se nama žurilo. ali ja mislim da je bolje da našoj deci ne ostavljamo probleme. ako to neko ne želi, ja ne mogu da ga nateram.

- Stravičan zločin se dogodio u Srebrenici, i ne smemo zbog drugih stvari da ne pokažemo pijetet prema žrtvama. MI to moramo da prihvatimo i priznamo. Ali neko hoće pravno da to uradi da bi nam posle naplaćivali ratnu oštetu i da bi nas držali u podređenom položaju. Ne možemo da ne kažemo istinu. Međutim postoji da stalna potreba za dodvoravanjem zapadnim ambasadorima jer mislite da će vam oni pomagati da ostanete na vlasti, ja to vidim i u svojoj stranici. Postiji i taj autošovinizam i stalno delovanje protiv sopstvenog naroda, kao da ne možeš da budeš kosmopolita ako ne voliš svoj narod. A treća stvar je koristoljublje, a četvrto je u krugu dvojke, socijalna prihvatljivost. Ako ngovorite kao Vučić odna niste prihvaćeni. Mi imamo značajan broj Bošnjaka koji žive u našoj zemlji, nadam se daće oni da razumeju koliko imamo isti odnos prema njima kao i ostalim građanima u Srbiji. Mislim da i mi i oni treba da izađemo iz priča šta je bilo 1941. a šta 1991. i da gradimo budućnost, a ne da se spremamo za drugo poluvreme. Ne slažem se sa Timoti Lesom, ali on je ozbiljan intelektualac, a o tome što je on govorio čitao je samo Čedomir Jovanović.

Proces vakcinacije?

- Sad je usporen dok ne stigne nova velika isporuka. Kinezi i Fajzer su kao švajcarski sat što se tiče isporuka. Ja sam ponosan na naše timove. Ja ne mogu da se igram da se desi nešto da mi damo vakcine, a da nemamo z revakcinaciju. Imamo ugovor o 15 miliona vakcina, ali niko ne poštuje ugovore sem Kineza i Fajzera.Srbija jeste na evropskom putu i moramo da idmeo u Evropu, ali ja nisam budala da ne kažem ono što vidim. Ne verujem da će u Briselu nekom da smeta ako se ovde proizvode vakcine.

- Na Torlaku se proizvodilo nkeoliko važnih vakcina sa tehnologijom iz 60-tih, a od 2000-tih ništa, želeli su uništenje Torlaka. MI smo još 2014. hteli da radimo nešto o tome, a pre dva dana smo imali važan sastanak, i doneli smo veoma važne zaključke. Zaključak je sledeći: do sada smo pravili trovalnentnu vakcinu za grip, a ja ću je primiti, i molim ljude da se vakcinšu protiv gripa da bi odvojili grip od korone. Naša odluka je da idemo u proizvodnju četvorovalentne vakcine za grip, plus da uvećamo prizvodnju vakcine protiv tetanusa, difterije, za to nam je potrebno 20 miliona evra, to smo odmah odvojuili za zgrade, plus nam treba 18 muiliona evra za mašine za pakovanje i punjenje. Samo ulaganje u opremu za četvorovalentnu vakicnu je 100 miliona evra. A zašto to kažem, vi sa tim postajete sila, i to neće moći brzo, ali verujem da za 4 godine može. Kada sve to uradimo, mi postajemo velesila. Nemamo 1000 aviona, ali imaćemo vrednije od toga. I u to smo spremni da ulažemo. Imamo i stručnjake, ali ne dovoljno, na tome ćemo morati da radimo. Ulaganje u biomedicinu i beotehnogiju.

(Kurir.rs)