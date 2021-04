VUČIĆ O GRANICAMA: Zalažem se za postojeće granice. A kad SA ZAPADA KOMADAJU SRBIJU, to može, i to tako funkcioniše!

Predsednik Aleksandar Vučić skrenuo pažnju na autošovinizam koji je izražen kod dela srpske elite.

"Ali, znam nešto drugo. Znam da već decenijama, kad god bi se govorilo o drugim nacionalizmima na prostoru bivše Jugoslavije, to je bilo usput. Ali svako ko bi rekao nešto o srpstvu, taj bi bio prokazan i metaforički rečeno stavljen uza zid i o njemu bi se govorilo sve najgore. I da nisu videli ništa, počeli su da napadaju Janšu i da napadaju Srbiju, zato što je ta matrica još od pedesetih i šezdesetih godina ostala potpuno ista. Nažalost, ta matrica postoji i u Srbiji, posebno u beogradskoj čaršiji", rekao je predsednik i dodao:

"Nije vas zabolelo ujedinjenje Prištine i Tirane, nego Srbije i Republike Srpske. Za mene su postojeće granice Srbija sa celovitim Kosovom, poštovanje integriteta Republike Srpske, u okviru Bosne i Hercegovine."

- Ne mogu da se složim sa ujedinjenjem Kosova i Albanije i poštujem integritet BiH. Ali ja se pitam nešto drugo, nisu na ovo skočili srpski nacionalisti, već iz građanskog društva, svi vole Kurtija koji se zalaže za Veliku Albaniju. Zabolelo ih je ne Priština i Tirana, nego što je neko pomenuo Republiku Srpsku. Ja se zalažem za postojeće granice. A kad sa Zapada komadaju Srbiju, to može, i to tako funkcioniše. Misle da su svi iz Srbije kreteni koje možete lupati po glavi, kao taj ambasador koji je otišao u Podgoricu. Samo Srbi ne mogu nigde ništa da imaju. Nama je potrebno da se borimo, i da dijalogom dođemo do rešenja sa Prištinom, i da se ništa drugo ne događa. Treba nam stabilnost - naveo je Vučić.

Zamislite da jedan ambasador iz zemlje Beneluksa kaže "ovi ne smeju da uđu u vladu". Nas neki iz EU pitaju za 0,18% njihovog življa koji živi u Srbiji. A što se tiče tog pećinskog nacionalizma, takav nacionalizam zastupaju oni koji hoće da menjaju činjenice, da bi mogli da budu dugo na vlasti. Ljudi se menjaju, i zato sam strahovito obazriv oko svake reči, kad vidim na primer da je Dodik u naponu emocija pokušavam da stanem, jer znam da je Srbiji najpotrebniji mir, jer idemo brže od ostalih - kaže Vučić.

