DRAGAN MARKOVIĆ PALMA: Ne mora Tužilaštvo da zove, sam ću ići da kažem da sam od Đilasove glasnogovornice čuo najgnusnije laži

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma oglasio se danas povodom konferencije za novinare Marinike Tepić.

- Ono što je danas izgovorila gospođa, koja je glasnogovornica Dragana Đilasa su najgnusnije laži koje sam ikada čuo. To da ta gospođa laže, kao što sam nedavno rekao nije ništa novo, to je već postala svakodnevnica. Jedino što je tačno što je rekla je to da će neko zbog svega ovoga morati u zatvor, a to će biti Đilasova glasnogovornica, autor laži koje je danas izgovorila. Ako gospodine Đilas mislite da lažima skrenete pažnju sa vaših sumnjivih poslova, tako što ćete da pustite svoju glasnogovornicu da laže, vređa, napada sve u Srbiji, onda ste se grdno prevarili - kazao je Palma.

Marković kaže da će ići u Tužilaštvo i bez poziva.

- Tužilaštvo ne mora da troši papir za pozive, sam ću sutra otići da kažem da je Đilasova glasnogovornica izrekla užasne laži, ali će isto tako i Đilasova glasnogovornica morati da dođe u Tužilaštvo i dokaže to što priča, a moraće da dođe i taj “gospodin” čiji su snimak pustili. Ako neko govori istinu, taj se ne krije. U Đilasovoj hijerarhiji kao da su svi pravljeni na isti kalup i svi lažu i oni i ti njihovi navodni svedoci. Đilase i glasnogovornice, niti sam ja Bil Klinton, niti ste vi i te koje pominjete Monika Levinski. Da vašim lažima nema kraja pokazuju i reči izgovorene na vašoj konferenciji da je nekoga od nekoga strah u Jagodini, da se neki sele iz Jagodine. Iz Jagodine se ne seli niko, već se useljavaju ljudi sa porodicama. Glasnogovrnice, jedino što ste rekli, a da je istina je to, da će neko zbog svega ovoga morati u zatvor. Pošto to nisam ja, jer nema zašto, pripremite prugasto odelo - kaže Marković.

Naime, potpredsednica Stranke slobode i pravde, Marinika Tepić, izjavila je danas na konferenciji za medije da prvi čovek Jagodine, Dragan Marković Palma, zajedno sa svojim koalicionim partnerima, "podvodi žene i devojčice".

(Kurir.rs)