PALMA: Marinika laže, moraće u zatvor! Ne mora tužilaštvo da me zove, sam ću se javiti

Lider Jedinstvene Srbije i predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma izjavio je da su optužbe koje je na njegov račun iznela potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić „najgnusnije laži koje je ikada čuo“.

Skreću pažnju sa sumnjivih poslova

- To da ta gospođa laže, kao što sam nedavno rekao, nije ništa novo, to je već postala svakodnevica. Jedino što je tačno što je rekla jeste to da će neko zbog svega ovoga morati u zatvor, a to će biti Ðilasova glasnogovornica, autor laži koje je izgovorila. Ako, gospodine Ðilas, mislite da lažima skrenete pažnju sa vaših sumnjivih poslova, tako što ćete da pustite svoju glasnogovornicu da laže, vređa, napada sve u Srbiji, onda ste se grdno prevarili - naveo je Dragan Marković Palma.

On je dodao da „tužilaštvo ne mora da troši papir za pozive“, te da će „sam otići da kaže da je Ðilasova glasnogovornica izrekla užasne laži“, ali da će u tužilaštvu morati da se pojave i Marinika Tepić i muškarac koji je pod zaštićenim identitetom putem video-snimka izneo svoje svedočenje o dešavanjima u Jagodini.

foto: Tamara Trajković

- Ako neko govori istinu, taj se ne krije. U Ðilasovoj hijerarhiji kao da su svi pravljeni na isti kalup i svi lažu, i oni i ti njihovi navodni svedoci. Ðilase i glasnogovornice, niti sam ja Bil Klinton, niti ste vi i te koje pominjete Monika Levinski - naveo je Marković i dodao:

- Da vašim lažima nema kraja, pokazuju i reči izgovorene na vašoj konferenciji, da je nekoga od nekoga strah u Jagodini, da se neki sele iz Jagodine. Iz Jagodine se ne seli niko, već se useljavaju ljudi s porodicama - rekao je Marković.

Tepićeva je prethodno na konferenciji za novinare optužila Markovića da je na svoje žurke u hotelu „Alfa“ u selu Končarevo kod Jagodine, kao i u klubu „Tigar“ u tom gradu, dovodio iz Beograda „devojčice od 15, 16, 17 godina“, koje bi nakon žurki „ostajale s njim“ ili sa njegovim gostima, a emitovano je i video-svedočenje o tim događajima muškarca sa zaštićenim identitetom, koji je naveo da je „radio za Palmu“ u vreme o kome svedoči.

Javio se svedok

On je izjavio da je lično video maloletne devojčice koje se dovode na žurke u Končarevo i Jagodinu, kao i da mu je njegova prijateljica - hostesa na takvim žurkama, prenela da je jednom prilikom devojčicu od petnaestak godina dovela u sobu iznad prostorija RTV Jagodina „u kojoj je Palma čekao go“, i da je devojčicu ostavila u toj sobi neko vreme, iako je ona plakala.

Predsednik fondacije „Tijana Jurić“ Igor Jurić izjavio je agenciji Beta da je svoja saznanja o pedofiliji u Jagodini već saopštio tužilaštvu i bivšem ministru policije Nebojši Stefanoviću.