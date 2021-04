ŠEF NEMAČKE DIPLOMATIJE SUTRA STIŽE U BEOGRAD: Hajko Mas sa srpskim zvaničnicima o kosovskom pitanju i evrointegracijama!

Ministar spoljnih poslova Nemačke Hajko Mas posetiće danas Prištinu, a sutra dolazi u Beograd.

U Beogradu su planirani razgovori sa najvišim srpskim zvaničnima, a glavne teme su evrointegracije i dijalog Beograda i Prištine o Kosovu.

Poseta nemačkog ministra spoljnih poslova dolazi nakon izveštaja medija u regionu zapadnog Balkana u vezi sa mogućnošću promene granica, tako da će se Mas verovatno i na to osvrnuti.

foto: SPD Saar

Mas je, inače, u nedavnom ekskluzivnom intervjuu za Kurir, govoreći o kosovskom pitanju, rekao da je jedan od uslova za ulazak Srbije u EU - rešavanje kosovskog pitanja. Istakao je i da "nerešeni odnosi izmeðu Srbije i Kosova koštaju mnogo, i to obe strane".

- Nerešeni odnosi između Srbije i Kosova koštaju mnogo, i to obe strane. Takva situacija, pre svega, usporava ekonomski razvoj obe zemlje i samim tim predstavlja kočnicu za celokupni region. Za dobrobit ljudi bilo bi izuzetno važno da se zajednički dođe do rešenja. U to spada i da se ljudima ukazuje na prednosti, kako bi se podstakla kolektivna hrabrost da prihvate izazov uzajamnog pomirenja. Regulisanje tih nerešenih odnosa, na kraju krajeva, jedan je od ključnih uslova za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, koje bi time Srbiji postalo znatno bliže. Snažno podržavamo dijalog uz posredovanje Evropske unije sa specijalnim izaslanikom Miroslavom Lajčakom na čelu. Tajac koji je vladao u komunikaciji između Srbije i Kosova od prošlog leta je, na sreću, prevaziđen. Time se sada otvara dobra prilika koju treba iskoristiti za nalaženje rešenja u vidu sveobuhvatnog sporazuma. Takav sporazum bi u perspektivi omogućio članstvo u EU, ali još važnije od toga - bio bi od ogromnog značaja za budućnost ljudi u Srbiji i na Kosovu - rekao je tada Mas.

(Kurir.rs/B.K.)