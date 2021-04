DARKO OBRADOVIĆ U PULSU: Onaj ko je plasirao non pejper želi da izazove NEMIRE! Sve je na mudroj reakciji političkog rukovodstva

Slovenacki premijer Janez Janša je, prema pisanju medija u Bosni i Hercegovini, predao Briselu neslužbeni dokument u kojem se, između ostalog, spominje podela Bosne i Hercegovine po etničkim osnovama, kao završni akt raspada nekadašnje SFRJ.

Navodi se i da je to dokument o kome se u Briselu već neko vreme spekuliše. Inače, Janšinim predlogom za rešavanje krize na Zapadnom Balkanu bi se zapravo prekrojile granice šest država - Srbije, Hrvatske, BiH, Crne Gore, Makedonije i Albanije.

Sta ovaj takozvani non pejper dokumet može da inicira na područiju u Pulsu Srbije govorio je Darko Obradović iz Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost.

- Kada se pojavila ta vest mi nismo do sada čuli potvrdu autentičnosti ovog dokumenta, mi ne znamo je kreator dokumenta, a sam Janša nije ni potvrdio, ni odbacio te tvrdnje. Kada se na jednom sajtu pojavio dokument kao autentičan, imali smo salvu analitičara koji su uzeli da nadograđuju priču iz non pejpera svojim promišljanjima i zapravo uloga tog non pejpera je postignuta. Onaj ko je plasirao taj non pejper, uspeo je u svom zadatku da izazove nemire - kaže Darko.

On navodi da plasiranje ovakvih dokumenata ima za cilj da utiče na civilno stanovništvo i političko rukovodstvu.

- Aktivne mere su dezinformacije, propaganda, izazivanje konflikata, pokretanje nekih pitanja koja su davno iščezla i zapravo je sva mudrost na rukovodstvu i kako će ono reagovati - navodi Obradović.

