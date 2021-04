PREDSEDNIK SRBIJE O SLUČAJU PALMA: Nadležni organi da rade svoj posao bez uplitanja politike

SMEDEREVSKA PALANKA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas da se nadležnim organima omogući da rade svoj posao, kako je rekao, bez uplitanja politike u rasvetljavanju optužbi u vezi podvođenja maloletnica u Jagodini protiv lidera JS Dragana Markovića Palme.

- Pozivam nadležne organe da ne slušaju Mariniku Tepić, Palmu, a ni mene, neka rade posao u skladu sa zakonom, poručio je Vučić.

On je, na pitanje da li smatra da Marković iznosi javnu odbranu u Skupštini i da pojavljivanjem u medijima sa nacionalnom frekvencijom utiče na svedoke i istragu, rekao: Ne znam, možda.

- A šta rade Marinika Tepić, Dragan Đilas, vaši mediji gde ste čoveku presudili pre podignute optužnice. Ako vi imate pravo onda treba i on da ga ima, ako nemate ne bi trebalo i on. Pustite nadležne organe da obave svoj posao, poručio je on odgovarajući na pitanje novinara.

02:34 Vučić o slučaju Palma: Nadležni organi da rade svoj posao

Vučić je kazao da je ponosan na činjenicu da se država nije mešala ni u slučaj Miroslava Mike Aleksića, osim što je svakom čoveku odvratno kada pominje silovanje i dodao da je ćutao i kada je čovek koji je protiv njega na ulici urlikao do pre nekog vremena suočen sa optužbama da je silovao. Podignuta je optužnica protiv Aleksica, a da li će biti protiv Lečića pitanje je za nadležne organe.

Ostavite nadležne organe da rade svoj posao, ne uplićite politiku, naglasio je on. Vučić je poručio da u našoj zemlji moraju da funkcionišu institucije.

- Pustite i njega da kaže šta ima. Ne mislite valjda da imate pravo da godinu i šest meseci pričate o Jovanjici, a da ja nemam pravo da kažem da je to laž. Važno je da se laž ponovi sto puta, naglasio je on. Ocenio je da je dobro što je istraga premeštena u Kraljevo iz Jagodine, jer tako niko ne može da utiče na njihov rad, kako iz Jagodine, a tako i onih koji su želeli da organizuju mitinge u Jagodini.

