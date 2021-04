VUČIĆ IZ BRISELA: Energetika najveći problem u dijalogu, Kurti nam je poslao JASAN SIGNAL time što je glasao u Albaniji

Predsednik Aleksandar Vučić obratio se večeras iz Brisela gde je sastankom sa specijalnim izalsanikom za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom započeo dvodnevnu posetu sedištu EU.

- Učestvovaćemo u svakom dijalogu koji će biti konstruktivan. Očekujemo poziv za sredinu maja. Postoje novi problemi, pre svega u energetici, zbog želja nekih da pokazuju mišiće na severu KiM - rekao je Vučić.

Predsednik je ukazao Lajčaku na činjenicu da je premijer lažne države Kosova Aljbin Kurti glasao u Albaniji na izborima i naglasio da je tražio da sve tačke Briselskog sporazuma budu ispoštovane.

- Pitao sam Lajčaka šta bi rekli da sam ja glasao u Gračanici? Da sam ja to uradio to bi bio skandal svetskih razmera. Jasan nam je signal koji ste nam poslali time što ste glasali u Albaniji. Kažete da ćete podneti tužbu za genocit protiv Srbije. Jasno nam je i to - dodao je Vučić.

Presednik očekuje važne i konstruktivne susrete sa evropskim zvaničnicima tokom sutrašnjeg dana i još jedan datum za dijalog u maju.

Vučić je najavio velike projekte za Srbiju iz EU.

- Imamo mnogo toga da uradimo za našu zemlju. Nećemo biti ista zemlja i ne mogu ništa više da kažem od ovoga. Reč je o velikim infrastrukturnim projektima. Najvećim koji možemo da zamislimo. Ako to uspemo, Srbija neće ličiti za tri-četiri godine na onu Srbiju od pre 10 godina - rekao je Vučić.

Srbija prema njegovim rečima ima pametnija posla i mora da gleda u budućnost. Najavio je i početak radova na izgradnji kovid bolnice u Novom Sadu i Fruškogorskog koridora.

Zabrinut zbog slabog odziva na vakcinaciju Vučić je naglasio da je zabrinut zbog slabijeg odziva na vakcinaciju poslednjih dana. - Ljudi, molim vas, hajde da se vakcinišemo, ja ću od utorka svaki drugi dan da idem po gadovima u Srbiji i da molim ljude da se vakcinišu. Molim vas ljudi da se samo vakcinišete, molim vas, svi koji se ne vakcinišu ugrožavaju svoje roditelje, bake, deke - rekao je Vučić.

Srbiji na evropskom putu, kako kaže, dobro ide i očekuje priznanje za taj napredak.

Drugi dan posete

Predsednika Srbije sutra će primiti predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, a trebalo bi i da se sastane i sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varhejijem u sedištu EK.

Potpredsednik Evropske komisije i šef diplomatije EU Žosep Borelj, povodom posete predsednika Vučića, organizovaće radni ručak u Briselu. Posle toga je planirano da se Borelj i Vučić obrate medijima iz Evropske službe za spoljne poslove.

U popodnevnim satima Vučić će se sastati i sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirrom Bilčikom.

Radna poseta predsednika Srbije Briselu završava se večerom koju u čast Vučića i delegacije iz Beograda organizuje predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel.

Na agendi razgovora u Briselu biće primena nove metodologije na ubrzanju pristupnog procesa Srbije, razvojni projekti u Srbiji predviđeni evropskim Ekonomsko-investicionim planom, ali i borba protiv pandemije i strategija vakcinacije u regionu za koju je Srbija pohvaljena od evropskih zvaničnika i javnosti.

