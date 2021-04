BRNABIĆ O SLUČAJU PALMA: To ne treba politizovati, ako bilo ko ima bilo kakvu informaciju mora da je kaže nadležnim organima

Premijerka Ana Brnabić rekla je danas da nije potrebno politizovati optužbe na račun Dragana Markovića Palme za podvođenje i seksualno zlostavljanje.

- To su užasne, strašne optužbe ne samo na račun Dragana Markovića, već sve one koje se tiču bilo kakvog maltretiranja i zlostavljanja žena i maloletnih lica. To nije domen politike i ne treba da ga svodimo na političku temu. Svako ko ima bilo kakvu informaciju o bilo kom slučaju mora da je podeli s nadležnim organima. To nisu tračevi i zanimljive vesti, već ozbiljne optužbe i ako bilo ko ima bilo kakvu informaciju mora da je kaže nadležnim organima - rekla je Brnabićeva.

Kako kaže, ako se smatra da ona ima nekakvu informaciju odazvaće se na svaki poziv.

- Ja znam da nemam ništa da kažem, dobila sam poziv za neku žurku. ja ne znam da žurka i poziv na žurku govore o bilo kakvim nelegalnim radnjama, ali ako misle ljudi da treba evo odmah ću odavde da dam iskaz - rekla je premijerka.

(Kurir.rs)