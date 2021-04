DEJAN MILETIĆ O VUČIĆEVOJ POSETI BRISELU: EU rešila da odreši kesu, u dijalogu najveći problem neozbiljnost njihovih lidera

Kakvi su odjeci važne posete Briselu predsednika Aleksandra Vučića? Šta su ključne tačke razgovora o dijalogu sa Prištinom, regionu, vladavini prava, velikim infrastrukturalnim projektima...

O tome u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji govori prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.

"Navikli smo da su dijalog sa Prištinom i infrastruktura uvek glavne teme, ali sad vidimo da je EU spremna i da odreši kesu", počeo je Miletić.

"Železnička pruga do Severne Makedonije je veoma važna, može da povuče celu ekonomiju, da ne bude sve u Beogradu, već da 'ožive' i drugi gradovi", rekao je Miletić i podsetio da EU planira da finansira trećinu projekta.

"Ovo je poslednji trenutak za EU da odreaguje jer joj je imidž narušen usled pandemije".

"Poenta je da za sada nema izgleda da će se u doglednoj budućnosti desiti integracija neke zemlje. Međutim, EU je naš najveći ekonomski partner".

"Naša država je najavila određene promene Ustava i one idu u smeru kritika od strane EU. Predsednik Vučić je to lepo objasnio. I mi to želimo od Srbije - nezavisno i efikasno pravosuđe. Mislim da je Srbija apsolutno na pravom putu. Ako EU želi kvalitet više, a ne problem više, treba da razmišlja o Srbiji".

O dijalogu sa Prištinom, Miletić kaže:

"Najveći problem je neozbiljnost lidera (tzv. Kosova), oni žive u snovima. Kurti insistira na reciprocitetu, samo da ne bi odmrzao dijalog. Pre toga su bili Haradinaj i Tači... Srbija ne može da prizna tu nakaradnu tvorevinu i to se neće desiti. Ja ne bežim od dijaloga, ali ne vidim s kim ući u dijalog".

