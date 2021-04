PREMIJERKA BRNABIĆ O SLUČAJU PALMA: Očekujem da na kraju sage neko i odgovara

BEOGRAD - Premijerka Ana Brnabić izjavila je da očekuje da na kraju "sage" o slučaju Dragana Markovića Palme neko ozbiljno odgovara, ili oni koji su optužili bez dokaza i kojima to služi u dnevno političke svrhe ili neko ko je tako nešto gnusno radio.

Brnabić je ponovila da su optužbe za podvođenje žena i devojčica u Jagodini veoma ozbiljna tema koja ne bi smela da se politizuje.

"Ovo je toliko ozbiljna tema, da sam videla i da su čak i neki, koji su ekstremno politički protiv vlasti, SNS i svega što radimo, rekli da je Marinika Tepić trebalo da ode prvo u tužilaštvo, a ne da ovo politizuje, objavljuje na pres konferencijama, u formi trača, žute štampe, jer time će najteže da se dođe do istine, a svima je u interesu da se dođe do istine", rekla je Brnabić za TV Pink.

Premijerka je ocenila i da posle jučerašnjeg iskaza Tepić u jagodinskoj policiji, ne samo da se nije došlo korak bliže istini, već smo korak dalje bilo kakvim dokazima.

"Ona sada počinje da menja svoj iskaz. Prvo je optužila sve žene koje vrše bilo kakvu javnu funkciju u Jagodini da su dobile posao 'preko kreveta', pa je juce rekla da nema takva saznanja, a to je eksplicitno napisala i na Tviteru i rekla na televiziji", rekla je Brnabić.

Prema njenim rečima, šta god da se dešavalo i da li se tako nešto dešavalo negde u Srbiji ili ne, to što radi Marinika Tepić će bilo kojoj žrtvi zlostavljanja, podvođenja otežati da se oseća sigurno.

"Politizacija ovakivh tema je najopasnije što tim ljudima može da se desi, podvukla je Brnabić.

"Juče smo čuli, za mene frapanatnu stvar, na jednoj od televizija od političara Predraga Voštinića iz Lokalnog fronta, da ga to ne čudi, jer živmo u porno državi i društvu. Ja ne živim u porno državi, država Srbija to nije i nemojte da tako govorite o svom društvu. To je sramota", rekla je Brnabić.

Ona je upitala i zašto, ako zna za neki takav slučaj, to nije prijavio.

"Ta tema je njima toliko važna, da se oni njome bave na taj način - ja sam čuo, imam saznanja... Zamislite da ja dođem i kažem - imam saznanja, zar me ne biste pitali kako je moguće da ih imate, a da nikome niste rekli. To je politizacija za njih, a to ne sme. Ako imate saznanja, recite, kada idete da date iskaz, dajte dokaze. U suprotnom, najveći ste saučesnik u tome da državu predstavljate kao državu bez vladavine prava, u kojoj je sve dozvoljeno, a nije", rekla je Brnabić.

Ranija vlast prodala sve, mi štitimo resurse

Brnabić je istakla danas da je pitanje zaštite životne sredine tema u vezi koje je vlada od 2014. mnogo uradila. Brnabić je, za TV Pink, upitana da prokomentariše zahteve vođa pokreta Odbranimo Staru planinu i rok da do 1.maja odgovori na zahteve "ekološkog ustanka", navela da je imala dug sastanak sa nacionalnim konventom upravo na temu zaštite životne sredine. Naglasila je da je to jedna od tri ključna prioriteta njene vlade.

- Nema bolje teme koja pokazuje nebrigu prethodnih vlasti, čije predstavnike vidimo u navodnim ekološkim ustancima. Od 2014. mi smo samo u postrojenja za odsumporavanje u termoelektrane uložili oko 600 miliona evra, objasnila je ona. Brnabić je podsetila da je Aleksandar Vučić, kada je došao u vladu 2014. počeo da gradi prvi filter za odsumporavanje u termoelektranu Kostolac, a posle toga u elektrani Nikola Tesla blok A, a aktuelna vlada je 1.decembra pokrenula izgradnju u Bloku B. Kada je reč o Rio Tintu, objasnila je da je ta kompanija u Srbiju došla 2004.godine, i da su tada dobili dozvolu za geološko istraživanje na teritoriji Loznice.

(Kurir.rs/Tanjug)