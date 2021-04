JUTKA PONOVO U POLICIJI ZBOG KOPAONIKA: Evo šta je Kurir još 2019. pisao o Jeličiću i njegovom kumu!

Milutin jeličić Jutka, bivši predsednik opštine Brus priveden je jutros navodno zbog mahinacija oko državnog zemljišta na Kopaoniku, na teritoriji opštine Brus.

Upravo o jednoj od Jutkinih afera, Kurir je pisao 2019. godine, a navodno je opštine Brus, dok je njenom čelu bio Jutka, dodelila Milanu Sinđeliću, njegovom kumu, zemljište u javnoj svojini (državno i opštinsko) na vrhu Kopaonika.

Plac koji je dodeljen Sinđeliću nalazi se na vrhu ski-staza Gvozdac i Mali Karaman. Kako pokazuju papiri do kojih je došao Kurir, Sinđelić je mesecima pre nego što je uopšte dobio zemljište od opštine tražio od drugih nadležnih institucija dozvole za podizanje montažnog objekta, ski-bifea od 150 metara kvadratnih. Na kraju, Jeličićev kum je plac i sve potrebne dozvole prepustio Miodragu Kolareviću iz Smederevske Palanke.

Nadmetanje

Prema zakonu, lokalne samouprave mogu da daju zemljište u svojoj i javnoj svojini u zakup. Pošto bi se objavio oglas i sprovela javna licitacija, onaj ko da najviše dobio bi u zakup to zemljište na određen broj godina. Opština je izradila i regulacioni plan da ujedno onaj ko zakupi to zemljište na njemu može da podigne privremeni montažni objekat, uz potrebne dozvole ostalih nadležnih. Nijedan od izvora našeg lista iz opštine ne zna da li je i kada održana licitacija na kojoj se Jeličićev kum nadmetao za parcelu 1319/7 KO Brzeće. Tek, 22. februara 2018. Sinđeliću je izdat dokument da je dobio zemljište u zakup, kao i dozvolu da na tom placu može da podigne montažni objekat.

Međutim, prema papirima do kojih je došao Kurir ranije iz JP "Skijališta Srbije", Zavoda za zaštitu prirode i Republičke direkcije za imovinu RS, Sinđelić je mesecima pre nego što je uopšte od opštine dobio papir o zakupu zemljišta dobio potrebne dozvole od ovih institucija za podizanje objekta.

Zavod za zaštitu prirode Srbije mu je dao rešenje za podizanje objekta 8. septembra 2017. godine, čak šest meseci pre nego što mu je opština dala zemljište. JP "Skijališta Srbije" su Sinđeliću dala saglasnost 10. oktobra 2017, četiri meseca pre nego što mu je opština dala zemljište u zakup.

Bez odgovora u opštini

Iako se moglo očekivati da Sinđelić potom krene sa podizanjem objekta, on je zemljište i dozvole ustupio izvesnom Miodragu Kolareviću iz Smederevske Palanke. Kurir je došao u posed ugovora o ustupanju između Sinđelića i Kolarevića u kom su taksativno navedene dozvole koje Sinđelić ustupa Kolareviću "bez novčane naknade", a koji je zaključen 18. oktobra 2018. Međutim, ni ovde nije kraj nelogičnostima. Naime, opštinsko veće Brusa, kojim je predsedavao Jeličić, 10. oktobra 2018 je, posutpajući po zahtevu Miodraga Kolarevića, osam dana pre nego što će on uopšte da potpiše ugovor o ustupanju dozvola sa pravim zakupcem zemljišta, dalo saglasnost Kolareviću da na parceli 1319/7 KO Brzeće bude postavljen ski-bife. Ski-bife od ove zime postoji na pomenutim stazama. Na koliko godina je zakupljena parcela i po kojoj ceni, opština nije odgovorila.

Milan Sinđelić:

Zemljište nisam uzeo, ali sam kafanu hteo da pravim

Sinđelić je ranije rekao za Kurir kaže da on nema ništa sa pomenutim zemljištem, da ga je zloupotrebio bivši zamenik predsednik opštine Aranđel Stojković kako bi se dokopao atraktivne parcele. Sinđelić tvrdi da ga je Stojković zvao telefonom, da mu je rekao da on želi da uzme to zemljište za sebe, ali da ne može lično da konkuriše, te da će da upiše njegovo ime i prezime.

- Mene je zvao Aranđel Stojković, mi se poznajemo preko ljudi s obzirom na to da sam ja kum s Milutinom, i rekao da će da podnese zahtev na moje ime jer želi nešto da gradi tamo gore. Pravo da vam kažem, ja ništa nisam uzimao u zakup, a šta je on radio, nisam u toku - kaže Sinđelić i dodaje da on ništa nije potpisivao.

Sa zakupom zemljišta, kaže, nema ništa, ali je za podizanje objekta, priznaje, bio zainteresovan. Iako je prvo rekao da ni od jedne institucije on lično nije tražio dozvole, već da je sve sređivao Stojković, kasnije je promenio priču i naveo da je tražio dozvolu od "Skijališta".