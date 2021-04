LJILJANA SMAJLOVIĆ O VUČIĆEVOJ POSETI BRISELU: Predsednik je primljen kao VRLO VAŽAN gost, nije moglo bolje da prođe

Važne vesti stigle su juče iz Brisela, predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je ovu dvodnevnu posetu Evropskoj uniji kao nikad bolju!

Umesto uslova i zahteva sada smo čuli reči: podrška i finansijska pomoć.

Treba li da čitamo između redova? O ovoj temi smo razgovarali sa Ljiljanom Smajlović, novinarkom.

foto: Kurir televizija

- Evropljani uvek imaju neke uslove i vrše pritisak, iako se to ne stavi na papir. Aleksandar Vučić je sedeo sa četiri najvažnije osobe u Briselu. On je morao žestoko da se brani od gospođe Ursule fon der Lajen. Predsednik Vučić je primljen kao vrlo važan gost i kući je doneo sve ono što je želeo, uključujući i obećanje za nova poglavlja. Ja ne vidim kako je to moglo bolje da prođe - rekla je novinarka.

foto: Kurir televizija

Neki su rekli da fokus nije bio na politici i da se nije dovoljno diskutovalo o nastavku dijaloga Beograda i Prištine.

- Bilo je, Vučić je rekao da je za dijalog. Evropska unija ovakvo obećanje nikada nije nekome dala. Dodaću da reč koja se nije izgovorila tamo je Kina. Mi svi znamo da je upravo Kina najviše zainteresovana za prugu. Promenilo se to da se Evropljani sada uključuju, ja jedva čekam da neko razjasni da li ovo znači da smo prevazišli problem sa Briselom koji smo imali zbog odnosa sa Kinom i Rusijom. Rusija, Kina, Evropska unija i mi, to je čudo. Čovek ne treba da sedi na jednoj stolici, ali nije ni lako balansirati sa tolikim silama. To je vrhunsko umeće. Iako smo pod strašnim pritiskom zbog toga, mi smo uspeli da profitiramo - zaključila je Ljiljana Smajlović.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

