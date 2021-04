PREDSEDNIK SRBIJE O PRIJAVI ZA VAKCINE I PRIJAVI ZA 60 EVRA: Ako je indijski soj gori, samo nam je on falio

NOVI SAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da u Srbiji dnevne brojke zaraženih padaju, ali su i dalje ogromni, zbog čega je važno da se građani vakcinišu.

Vučić je, upitan da li je indijski soj korona virusa dodatni razlog za vakcinaciju, ukazao da su aktuelne brojke bolje za tri do četiri odsto.

- Mi gledamo brojke na sedam dana, jer ne može da se situacija oceni na osnovu poređenja iz dana u dan. Imali smo 19,1 odsto obolelih od ukupnog broja testiranih, a danas je to, do 12 časova,taj procenat na 15,2 odsto“, preneo je on.

Vučić je kazao da su bolji brojevi, ali dok se ne spuste na ispod 10 odsto brojevi su i dalje ogromni i užasni. Ukazao je da se smanjio broj pregleda, ali i da i pored toga nije normalan, već prevelik.

- Jedini spas za sve to jeste vakcinacija. Njom će biti manje zaraženih. Naravno da će i među vakcinisanim biti onih koji su se zarazili jer su suočeni u okruženju sa velikim brojem inficiranih, ali zato u 95 odsto slučaja neće umreti, objasnio je on.

Konstatovao je da je Srbiju britanski soj veoma ozbiljno pogodio.

- Ogroman broj preminulih imamo od njega, a on je sada apsolutno dominantan. Brže se ljudi zaražavaju i teži su oblici bolesti. Ako je indijski soj još gori samo nam je to falilo. Ali ne možete ništa da izbegnete, jer je svet celina, i zato moramo da se pripremimo, kupujemo lekove, gradimo bolnice i vakcinišemo se, zaključio je Vučić.

"Prešli smo 2 miliona ljudi s bar jednom primljenom dozom"

U Srbiji je dva miliona ljudi primilo vakcinu protiv korona virusa, saopštio je predsednik Aleksadnar Vučić. "U ovom trenutku smo prešli dva miliona ljudi koji su primili bar jednu dozu, prvi put", rekao je Vučić obraćajući se novinarima u Novom Sadu.

On je rekao i da je 1,4 miliona ljudi već primilo i drugu dozu vakcine, a da je ukupno dato 3,5 miliona doza. Vučić je dodao da je, ipak, potrebno da mnogo više ljudi primi vakcinu i pozvao ljude da se vakcinišu, jer cepiva, ističe, ima dovoljno.

"Radovao sam se da ljudi prijave za 60 evra, imamo više od milion prijavljenih. Neka ljudi budu tako revnosni i kad su u pitanju vakcine. Vakcina je spas", poručio je Vučić.

On je ponovio i da je Srbija danas dobila i drugi lek, koji je već u protokolu lečenja kovida 19 - regeneron, sa kojim su veće šanse da se čuvaju životi ljudi.

