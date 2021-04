KURTI NEĆE DA RAZGOVARA SA VUČIĆEM: Premijer privremenih prištinskih institucija ne dolazi u Brisel 11. maja na nastavak dijaloga

Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti izjavio je danas u Briselu da neće prisustvovati 11. maja na sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i dodao da on u načelu nije protiv dijaloga Beograda i Prištine, ali da je, kako je naveo, protiv bezprincipijelnog dijaloga.

Kurti je tako odgovorio na pitanje Tanjuga da dolazi u Briselu dobroj volji da se dijalog nastavi i dođe do konačnog rešenja, te da li to rešenje vidi u dogovoru sa Srbijom ili misli da do njega mozete doći na neki drugi način.

Kurti odluku da ne učestvuje u dijalogu 11. maja obrazlože tako što navodi da budući dijalog sa Beogradom mora da se dobro pripremi i da bude zasnovan na principima, a da Beograd kako poručuje "mora da se suoči sa svojom prošlošću".

"Ne treba biti opsednut istorijom, ali ne možemo je ni zanemariti. Ovih dana, svaki dan, mi obeležavamo razne masakre koji su se dešavali na Kosovu kada su Albanci bili ubijani i proterivani od strane vojnih i policijskih snaga Slobodana Milosevića. Mislim da Beograd treba da se distancira od režima Milošević, a ne da na neki način nastavlja stare ciljeve novim metodama ", opservira svoje stavove Kurti.

On dodaje da od dijaloga korist treba da imaju građani, a ne da fokus bude na političarima a da rešenje mora da bude zasnovan na evropskim vrednostima, jer odluke bez principa i vrednosti ne donose nikakvo mirno rešenje, već samo nove tenzije i eventualne konflikte", navodi Kurti.

Na pitanje novinara da li će insistirati na promeni formata dijaloga, Kurti kaže da neće biti u Briselu 11. maja i da je dobio pozivnicu za sastanak lidera Zapadnog Balkana koji će se održati sredinom maja.

Za ovu posetu Briselu, Kurti kaže da je imao bilateralne sastanke sa predstavnicima Evropske komisije, Evropskog parlamenta, NATO i Vlade Belgije i to na temu saradnje i po unutrašnjim pitanjima na Kosovu, kako kaže, u smislu demokratije i vladavine prava, ali i privrede i investicija.

Upitan šta se dešava sa slučajem dva ministarstva koja treba da pripadnu predstavnicima Srba na KiM, Kurti navodi da je taj slučaj na sudu.

"Mislim da ustavna odredba koja me obavezuje da imam jednog ministra iz srpske zajednice je već ispunjena. Ne mislim da i drugi ministar od strane nevećinskih zajednica pripada Srpskoj listi, ali videćemo šta će ustavni sud o tome reći", kaže.

Upitan da prokomentariše takozvani nonpejper o rešenju kosovskog pitanja, Kurti ističe da je najboilji odgovor na taj dokument biti "bez komentara".

