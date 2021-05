BALŠA BOŽOVIĆ: Podržavam dijalog o izborima, ali ne i licemerje

Prvi non-pejper pisali su Tuđman i Milošević, a zna se kako se to završilo. Dogovoreni rat u kojem su stradale stotine hiljada ljudi. Ovaj današnji non-pejper prave Vučić, Plenković i Edi Rama u nemogućnosti da daju odgovor kakve, a ne kolike, njihove države treba da izgledaju, kaže u intervjuu za Kurir Balša Božović, nekadašnji poslanik DS i osnivač i predsednik Izvršnog odbora nevladine organizacije Regionalna akademija za razvoj demokratije. Kako kaže, non-pejper je još jedan pokušaj rešavanja naših problema u 21. veku mehanizmima iz 19. veka.

- Uz to ide opipavanje pulsa EU i američke administracije za svoje skrivene desničarske snove. Kao prvo, srpski nacionalizam traži kompenzaciju za izgubljeno Kosovo. Zato i dolazi do eksplozije srpskog nacionalizma u Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Taj koji je naseo na tu ideju non-pejpera ne razume da su i Srbiji i Hrvatskoj i Albaniji potrebni vladavina prava, ulaganje u obrazovanje i zaštitu životne sredine i održivi razvoj i da je sve to vrhunac patriotizma.

l Počeo je dijalog vlasti i opozicije. Kako vi na to gledate i verujete li generalno da dijalog može nešto da promeni?

- Da nije tužno, bilo bi smešno. Setite se Boška Obradovića i Saveza za Srbiju pre dve godine. Ko je tada hteo samo da razgovara, makar u parlamentu, bio je proglašavan za izdajnika. A danas isti taj Obradović govori kako je samo razgovor s Vučićem moguć i zahvaljuje mu što prisustvuje razgovorima dela opozicije koji ne želi evropske predstavnike. Podržavam dijalog, ali ne i licemerje. Vučić treba da učestvuje u oba dijaloga. Za početak bi bilo dobro da taj deo opozicije makar zna šta su zahtevi, pošto mislim da građani nisu upoznati sa istim.

l Koga biste kandidovali za predsednika na predstojećim izborima?

- Imate čuvene marketinške stručnjake iz Amerike koji kažu: kada birate na izborima predsednika, uvek glasajte za onog kom biste dali dete na čuvanje. Dugo sam u politici i nisam sklon histeriji čekanja mesije. Politika je zanat. Potrebno je mnogo da se radi. Treba oguliti đonove na cipelama i obići Srbiju, svaki grad, svaku opštinu i svako selo. Treba napraviti plan za Srbiju. Onaj koji planira da bude lider opozicije ne mora po svaku cenu i da bude kandidat za predsednika. Treba da pomiri, okupi i motiviše političke učesnike i birače oko politike koju zastupa. Treba i da nađe najbolje moguće rešenje za predsednika.

l Na koga konkretno mislite kad to kažete?

- Zasad vidim samo jednog koji je rekao da je spreman da se žrtvuje, to je Boris Tadić. Drugo ime nisam čuo. Čak ni ime lidera koji ima nameru da organizuje opoziciju kao što je Ðinđić 2000. Tadić razume politiku i ima neprikosnoveno iskustvo poraza i pobeda, što je jedina prednost u odnosu na Vučića. Na opoziciji je da prihvati predlog ili da nađe nekog, kako oni kažu, boljeg. Ali podsećam da su izbori za manje od godinu dana i da je zabrinjavajuće što proevropska opozicija još nema saglasnost oko imena kandidata.

O optužbama za podvođenje Afera „Palma“ je najveći test za institucije l Kako komentarišete aferu „Palma“, koju vezuju i za vreme demokrata i pojedine čelnike DS? - Najpre pozivam sve žrtve, svedoke i sve koji mogu pomoći žrtvama da istupe, prijave šta znaju i na taj način doprinesu da svi koji su u ovo uključeni budu kažnjeni. Znam da nije nimalo lako to uraditi, ali to će biti ključno. Nedopustivo je da tužilaštvo vaga i kalkuliše da li će pokrenuti postupke u odnosu na to da li će afera dotaći nekoga iz vrha vlasti. Ovo će biti test za institucije, možda i najveći do sada.

Kurir.rs/I. Žigić