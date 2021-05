VUČIĆ O IZBORIMA: Glasanje dogodine u martu ili aprilu, presednik najavio i velike promene u SNS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori biti održani u martu ili aprilu sledeće godine.

"Postoje svega tri datuma kada je moguće da održite izbore", rekao je Vučić.

Na pitanje da li će izbori biti razdvojeni, Vučić je odgovorio da ne vidi potrebu za tim.

"Ja ne vidim potrebu za tim, ne razumem to, ali ako čujemo valjane argumente, spreman sam da razgovaramo. Ne možete da razdvajate ono što vam po zakonu dolazi u određeno vreme", istakao je Vučić.

Na pitanje da li strahuje od izbora u Beogradu, predsednik je odgovorio da strahuje od svih izbora i da su za SNS svi izbori teški.

"Što se tiče izbora u Beogradu, verujem da naši politički protivnici imaju ogromnu šansu, da su favoriti na tim izborima, da su naše šanse nevelike, ali borićemo se", rekao je Vučić.

Ukazujući da su izbori laki samo za one koji gube, on je ocenio da, kada se izbori završe, ljudi imaju primedbe na sve i uvek su im drugi krivi.

"Meni nisu. Kriv sam sam sebi, kriva mi je stranka ako nismo zadovoljni rezultatima", istakao je Vučić i dodao da nije lako napraviti dobar rezultat.

Na pitanje šta bi za SNS bio dobar rezultat na tim izborima, Vučić je odgovorio da je za SNS važno da pokaže šta je urađeno, navodeći obilaznicu od Pupinovog mosta prema Pančevu, batajničku petlju, nadvožnjake, obilaznicu oko Beograda, Beograd na vodi, mnogo parkova i ističući neverovatan skok životnog standarda u Beogradu, gde je prosečna plata 700 evra.

Vučić je naveo da je posle 100 i više godina završen Hram Svetog Save, da su trgovi rekonstruisani i sređene fasade i istakao da misli da su to rezultati koji SNS kvalifikuju da od naroda traži poverenje.

"Znamo da postoji velika snaga svih opozicionih stranaka, pre svega stranaka bivšeg režima koji su uložili ogroman novac u medije i ja prihvatam da su oni favoriti. Ali, na nama je da se borimo", istakao je Vučić.

Na pitanje kojim procentom glasova bi bio zadovoljan, Vučić je rekao da ne govori o procentima, već o postignutim rezultatima i da je to za njega najvažnije.

"A procenat, ako budemo blizu njih, bićemo zadovoljni", dodao je Vučić.

Na pitanje kakva će biti uloga Aleksandra Šapića na beogradskim izborima, Vučić je odgovorio da će Šapićeva uloga biti značajna ne samo na beogradskim, već i na mnogim drugim izborima.

Na konstatciju da se iz Šapićevih intervjua može zaključiti da su njegove ambicije vezane za Beograd, Vučić je rekao da će se oko toga dogovoriti, a na pitanje da li to znači da dogovor još nije postignut, on je odgovorio da su se odavno dogovorili, ali da je život nešto drugo i da mora da se prati i sagledava ono što se dešava i da se u skladu sa tim donose odluke.

Na pitanje da li će uspeti da pomiri Šapića i Gorana Vesića kada je reč o Beogradu i hoće li SNS prihvatiti Šapića, Vučić je odgovorio da će se to videti i da stranka nije htela da prihvati ni Vesića, pa se na kraju to dogodilo.

"Ako želite da budete catch all party, da imate 30,40, 50 odsto glasova, onda morate da imate ne ljude koji se samo vole i koji po svakom pitanju misle isto, već morate da im nađete zajednički imenitelj, da to bude napredak Srbije, program i planovi za Srbiju, poput plana Srbija 2020-2025", rekao je Vučić.

On je objasnio da je nemoguće da imate tako mnogo glasova a da nemate potpuno različite ljude, od Vladimira Đukanovića do Zorane Mihajlović. Navodeći da je svakom jasno ko je od njih dvoje popularniji u stranci i da će na svakom stranačkom forumu gde ima 2.000 ljudi Đukanović dobiti najveći aplauz, Vučić je ukazao da to ne znači da nije razumeo značaj i ulogu Zorane Mihajlović. On je najavio i velike promene u SNS i da će se o tome mnogo razgovarati, da će početkom maja biti Predsedništvo, a zatim zakazna sednica Glavnog odbora.

Na pitanje da li SNS može da bude velika bez Aleksandra Vučića kaže: "Siguran sam da može".

Na komentar da istraživaja pokazuju drugačije, Vučić kaže da je danas tako.

"Ali kad budemo pokazali ko je novi lider SNS i kada ti ljudi budu pokazali da znaju da rade, a boriću se da to budu najbolji ljudi koji znaju šta je stranka, šta je politika, i rezultati istraživanja biće drugaciji", uveren je Vucić.

Na pitanje ko i kako iz opozicije može da ga sruši, Vučić kaže da mogu da ga sruše svakog dana, ali ne tako što će teoretisati, već tako sto će raditi ozbiljno.

"Morate nešo da uradite, ne možete da tvitujete i idete u svoje medije. Pričaju da je Vučić najgori na svetu, da ga narod neće, a onda im je jedini zahtev da nema Vučića na izbornoj listi i u kampanji", zaključio je predsednik.

