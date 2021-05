DAČIĆ: Novitet non pejpera je "autonomija" za Srba na KiM, dokument je ispipavanje pulsa!

BEOGRAD - U "non pejperu", koji je objavila prištinska Koha ditore, novitet je to što se predviđa autonomija za Srbe na severu KiM, izjavio je večeras predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić.

Dačić je u emisiji ''Hit tvit'' na TV Pink rekao da je taj dokument bolji od Ahtisarijevog plana, ali je naglasio da on nije na nivou zahteva i očekivanja Beograda.

"Ta autonomija nije razrađena, ne zna se da li se završava pravom na samoopredeljenje", rekao je Dačić i istakao da je loša stvar u dokumentu to što se podrazumeva poštovanje teritorijalnog integriteta, ali da je i to bolji predlog u odnosu na neke ranije date.

On je ocenio da su za Srbiju dobre dve stvari koje su se pojavile u "non pejperima" objavljenim proteklih dana - to što se govori o autonomiji KiM, "koju ranije nisu hteli ni da pomenu jer nisu hteli Republiku Srpsku na Kosovu", kao i to što se prvi put u nekom papiru, iako nezvaničnom, govori o mogućnosti neke vrste ujedinjenja RS i Srbije.

Predsednik Skupštine Srbije i lider SPS smatra i da ovi "non pejperi" predstavljaju ispipavanje pulsa i istakao da se u tim dokumentima ne govori samo o RS, nego o mirnom rastakanju BiH.

Kao vrednost ovih papira vidi to što "neko već uviđa neke realnosti koje postoje u regionu".

On je podsetio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da Srbiji "ne pada na pamet da menja princip", kao i da je Beograd još pre sedam, osam godina, kada je počeo dijalog, rekao da neće priznati Kosovo.

"Hoćemo kompromis, dajte neka rešenja. Oni misle da ćemo mi na silu da priznamo Kosovo, taj put je loš, ali mi ćemo svaki put da pričamo 'dijalog, dijalog'. Mi nećemo niakda da prekidamo dijalog, mi nismo ništa uradili da bismo izazvali neki problem, nama je interes da bude mir, stabilnost da bi Srbija mogla da nastavi ekonomski put i da bismo nadoknadili sve što smo izgubili ovih decenija", poručio je Dačić.

