BILJANA POPOVIĆ: Kakva ironija, da nam Đilas na Dan slobode medija još jednom priča bajku o češkoj alhemiji

"Kakva ironija, na Dan slobode medija, Dragan Đilas je otišao na njemu blizak medij da nam ogadi sveti Vaskrs i da ispriča još jednom svoju bajku o češkoj alhemiji", rekla je član Predsedništva Srpske napredne stranke Biljana Popović.

"To je isti onaj Dragan Đilas koga je pokojna Verica Barać 2011.godine označila kao glavnog i odgovornog urednika svih medija, isti onaj Dragan Đilas koji je obavljao najviše državne funkcije dok su njegove kompanije vrtoglavo rasle i poslovale sa državnim preduzećima, prodavale i preprodavale sekunde. Potpuno neprimereno, on, političar učio je sinoć novinare kako se pravi profesionalan prilog uz opasku da je malo ljut na novinare, profesionalne novinare, objašnjavajući kako treba da se radi po “njegovoj meri”.

foto: Ana Paunković

Poučio je medije o istraživačkom novinarstvu, on, koji ne želi da odgovara na pitanja novinara o svom bogatstvu, računima, Mauricijusu, ni o čemu, pritom deleći ih na naše i njihove, nazivajući ih lažovima i osporavajući ih na svakoj konferenciji, uz diskretnu preporuku da mu ubuduće odaberu bolju sliku. I ponovo smo imali priliku da slušamo njegove dosadne žalopojke kako mu je teško u ovom životu tako bogatom, kako je on pošten čovek koji je imao malo sreće da napravi veliki biznis. On, Dragan Đilas bezobrazno bogati milioner čija samo prijavljena imovina iznosi vrtoglavih 25 miliona evra. I opet je pominjao decu, ne mareći za tuđu, i sve one grozote i užase koje su doživeli Vukan, Milica i Danilo, od čega se svakom normalnom čoveku pomeri želudac.

Na kraju, priznao je da je bivša vlast bila loša, čiji je ozbiljan činilac bio, ali će kako kaže sutra biti drugačije. Nije šija nego vrat", navela je Biljana Popović.

(Kurir.rs)