MILANOVIĆ SE OGLASIO O GARANCIJAMA ZA TAČIJA: Prosto smatram da je optužnica za ratne zločine štetna

Hrvatski predsednik Zoran Milanović demantovao je pisanje medija da je nudio garancije kako bi omogućio haškom optuženiku Hašimu Tačiju da se brani sa slobode.

- To je nemoguće. Ne mogu da dajem takve garancije jer to nije u mojoj nadležnosti - rekao je Milanović u odgovoru na novinarsko pitanje tokom posete Sisku.

Hrvatski predsednik je podsetio da je prilikom podizanja optužnice protiv Tačija kazao da o njoj misli "sve najgore". Ocenio je i da je optužnica način da se "upropasti region".

- Sada će mi to verovatno neko u beogradskoj čaršiji zameriti, ali ja nisam neprijatelj Srba, niti sam bio, niti ću to ikada biti. Prosto smatram da je to štetno. Tačija je trebalo davno da optuže ili ostave na miru dok neki ljudi iz Beograda prolaze neopaženo - poručio je Milanović.

Naveo je i da je uveren da će Hašim Tači zbog "ničim dokazanih" navoda u izveštaju Veća Evrope o navodnom trgovanju organima verovatno dočekati starost pred tim sudom.

- U tom smislu smatram da je to jedan štetočinluk i nisam nudio nikakve garancije i ne mogu da ih nudim. To je prosto nemoguće - kazao je Milanović.

(Kurir.rs/Avaz)