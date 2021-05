MILOŠ VUČEVIĆ KURIR: Đole Balašević je sinonim za Novi Sad, grad će mu se odužiti nezaboravom

Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik Srpske napredne stranke, kaže da se naprednjaci spremaju za predstojeće izbore naredne godine i da će se jednako boriti na svim frontovima, koji god sve izbori da budu održani. Ponosan je šta je sve učinio otkako vodi Novi Sad, ali, dodaje, spreman je i za nove izazove.

Aleksandar Vučić je rekao da će izbori biti u martu ili aprilu 2022. Na kom frontu očekujete najtežu bitku (predsednički, beogradski ili vanredni parlamentarni)?

- Izbori su laki samo za one koji ozbiljno ne shvataju politiku, koji nemaju ni program niti šta da predstave građanima, čime da se kandiduju za njihovo poverenje. E takvi unapred i pobede prograšavaju. I vidim da već pričaju kako su mnogo moćni. Ti što ih zovete opozicijom, a zapravo su to delovi bivšeg režima, koji ne smeju na izbore da izađu - bojkotaši, ili preciznije kukavice. Za razliku od njih, nama su ovi izbori, kao i svi prethodni, najvažniji i jednako ćemo se boriti na svim frontovima. I doći ćemo do svakog građana Srbije, da popričamo, da čujemo šta ih muči, gde treba bolje i više da se radi. Izlazimo pred njih sa ozbiljnim rezultatima i još ozbiljnijim programom za budućnost. I sa imenom našeg predsednika u kojeg građani imaju najviše poverenja. Ništa više nije isto posle ove teške epidemijke krize koja je promenila ceo svet, ali Srbija je tokom nje pokazala svoju pravu snagu, i dalje se hrabro bori za živote i zdravlje svih građana, ekonomski čvrsto stojeći na nogama. I zato je važno da sutra ne stanemo. I zato su naredni izbori važni. I zato je to novi veliki izazov za sve nas u SNS. Za nas poraz nikada nije bio opcija.

Za vas kažu da ste odavno "prerasli" okvire Novog Sada. Postoji li mogućnost da Vas vidimo u vladi nakon vanrednih parlamentarnih izbora?

- Najveći kompliment za mene je kad uporedim Novi Sad danas, sa onim Novim Sadom od pre devet godina kada je SNS dobila prvi mandat da vodi grad. Tri puta zaredom sam biram za gradonačelnika Novog Sada, što je prvi put u njegovoj istoriji. I to je neizmerna čast i ogromna obaveza. Novosađani znaju da je politika SNS donela najbolje gradu u njegovoj novijoj istoriji. Izgradili smo fabrike posle 40 godina, i to najvećih svetskih kompanija, imamo "Kontinetal", "Nidek", "Beri Kalebaut", gradimo novu Kovid bolnicu, četvrti novosadski most... Novi Sad je grad koji se najbrže razvija, od svih evropskih gradova njegove veličine. Sve je to rezultat marljivog rada, posvećenosti, ali i velike hrabrosti da za vas opcija nemoguće ne postoji. Ako me pitate o mojoj političkoj budućnosti, ja sam uvek spreman za nove izazove, i za svaki zadatak koji dobijem od predsednika Vučića. A znate da ja nisam prava adresa za kandidovanje po medijima.

S druge strane, ima i onih koji govore da ova Vlada radi dobro, i da joj treba dati šansu da traje. Šta vi kažete, da li zaista svi u ovom sastavu Vlade daju svoj maksimum?

- Građani su ti koji će doneti konačnu odluku, na izborima. Ja sa mnogim ministrima imam odličnu saradnju, i često smo u kontaktu jer zajedno radimo na realizaciji velikih projekata u Novom Sadu. Ako budem iznosio stavove u vezi sa pitanjem koje postavljate, to svakako neće biti poruke putem medija, već na organima naše stranke.

Često se unutar SNS najavljuju obračuni sa onima koji zloupotrebljavaju funkciju za lično bogaćenje, međutim, nikada se niste pozdravili sa nekim viđenijim članom iz prvih redova stranke. Možemo li to da očekujemo?

- Naša stranka je živ organizam, i prosto nije tačno da se u njoj ne dešavaju promene. Pogledajte samo Parlament i Vladu. Vidite koliko tu ima novih, mladih lica. Velike promene su napravljene i u lokalnim samoupravama. Stranka se menja, podmlađuje, daje veliku šansu i damama. Nema nekih koji su se umorili, izgubili korak sa realnošću, odstupili od naših osnovnih principa... Bliži se stranačka skupština, tako da će verovatno biti još iznenađenja.

Da li ste, u okviru SNS, ustanovili koji su to ministri i direktori javnih preduzeća koji su radili Vučiću o glavi?

- Upozoravao sam i otvoreno govorio o tome kao potpredsednik stranke na sednicama Predsedništva. Koliko vidim, pokrenuti su i neki zvanični postupci i sudski procesi. Vreme pred nama će doneti mnoge odgovore.

Kako ce se Novi Sad odužiti nedavno preminulom Đorđu Balaševiću?

- Đole je sinonim za Novi Sad. I to ništa ne može da promeni. Žive i on, i njegovi stihovi, i njegova muzika... na svakom koraku novosadskim sokacima. Odužiće mu se Novi Sad nezaboravom. A o ostalom će najpre doneti odluku njegova porodica, jer njihov gubitak je najveći.

