ENTONI GODFRI EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Borba Srbije protiv koronavirusa primer je celom svetu!

Imam samo reči hvale i divljenja za način na koji se Srbija bori protiv koronavirusa. Srbija služi za primer ne samo zapadnom Balkanu već i svetu. Sada je na građanima da učine što je do njih - da se vakcinišu kako bismo što pre zaustavili virus i vratili se u normalu. Dok god može da nađe nevakcinisanog domaćina, virus će nastaviti da se širi, kaže u intervjuu za Kurir ambasador Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Beogradu Entoni Godfri.

Ceo svet već duže od godinu dana živi u pandemiji koronavirusa. Da li je "nova normalnost" postala naša trajna stvarnost?

- Svi smo željni da se vratimo onom životu kada smo mogli bezbrižno s prijateljima na kafu, kad smo mogli da zagrlimo drage ljude, kada se učilo u učionicama, a na letovanje išlo preko granica. Pokušavam da ne mislim na ono što smo izgubili, već na to kako su naši naučnici uspeli da naprave vakcinu u rekordnom roku. Sada je na nama da virusu ne damo priliku da se širi - moramo se vakcinisati. Veoma sam ponosan što se preko 80 procenata zaposlenih u mojoj ambasadi vakcinisalo zahvaljujući Vladi Srbije, a i zato što nam je Vašington poslao dovoljno vakcina da ih mogu primiti i svi ostali zaposleni Amerikanci i Srbi.

Amerika godinama prati reforme koje Srbija sprovodi na putu ka EU. Gledano sa strane, šta možete pohvaliti, a na kojim poljima nam ide sporo i nedovoljno dobro?

- Sjedinjene Države u potpunosti podržavaju evrointegracije kao strateški prioritet same Srbije. Logično je da je za dugoročnu stabilnost i prosperitet zemlje dobro da se potpuno pridruži svojim susedima u Evropi. Jasno je da ima izazova, posebno u pogledu napretka u vladavini prava, poboljšanja stanja u medijima i normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Siguran sam da vlasti u Srbiji shvataju koliko je važno da se angažuju na ovim pitanjima, a ne da ih i dalje ostavljaju po strani kao teret sledećoj generaciji. Ja sam nestrpljiv, ali to kako se ja osećam nije važno u poređenju sa nezadovoljstvom mnogih mladih ljudi sa kojima se susrećem, koji svoju budućnost vide van Srbije, u Frankfurtu, Amsterdamu, Beču ili Čikagu. Ništa od ovoga nije lako, ali dobra vest je da Srbija gotovo sigurno ima sposobnosti da obavi težak posao koji je potreban da bi se ostvario napredak i video sam nedavni boravak predsednika Vučića u Briselu kao jasan znak da on to razume.

Kako komentarišete vesti o navodnom non-pejperu koji je slovenački premijer Janez Janša poslao Briselu, a koji predviđa podelu BiH, odnosno "dovršetak raspada SFRJ"? Je li uopšte moguća neka nova promena granica na zapadnom Balkanu?

- Baš kao što je predsednik Vučić rekao reagujući na ovu besmislenu ideju, i Sjedinjene Države u potpunosti poštuju teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. A kad me pitate o zapadnom Balkanu uopšte, pretpostavljam da mislite na nerešeni spor oko Kosova. Kako je moja vlada ranije saopštila, mi nemamo recepte za rešenje. Na vođama u Beogradu i Prištini je da iznedre plan kojim će prevazići razlike i normalizovati odnose.

Briselski dijalog Beograda i Prištine o Kosovu je već duže vreme u zastoju, a nova prištinska vlast čak otvoreno kaže da joj ta tema nije prioritet. Da li je ovakvim tempom, te ponašanjem kosovske strane, uopšte izgledno skorije rešenje ovog pitanja?

- Sjedinjene Države su nezadovoljne tekućim odugovlačenjem. Toliko o tome. Drago mi je što vlasti u Srbiji uviđaju značaj rešavanja ovog problema, kao i činjenicu da odugovlačenje samo šteti ljudima u regionu i nastavlja da podstiče potencijalno poguban odliv mozgova. Podržavamo napore Miroslava Lajčaka i radujemo se planiranom pokretanju dijaloga u narednim nedeljama.

Nedavno je javnost u Srbiji iznenadila izjava nemačkog ambasadora Tomasa Šiba, koji je rekao da je bombardovanje Srbije 1999. bilo opravdano jer su time sprečeni "genocid i humanitarna katastrofa" na Kosovu...

- Ambasador Šib je dobar prijatelj i častan čovek koji neumorno radi na uvećanju nemačkih investicija i pomoći Srbiji. Nisam siguran zašto je javnost bila iznenađena njegovom izjavom - taj stav nije nov i u tome se mnoge zemlje slažu. Sjedinjene Države i naši saveznici veruju da je Slobodan Milošević devedesetih godina vodio Srbiju krvavim putem propasti. To nije bila Srbija kakva je danas, niti to treba da narušava ugled one Srbije koja je toliko mnogo žrtvovala u oba svetska rata da bi pomogla da u Evropi zavladaju mir i stabilnost.

Kako vi danas gledate na događaje 1999?

- Stalno izražavam žaljenje zbog civilnih žrtava 1999. i činjenice da krizu nije bilo moguće rešiti putem diplomatije. Tadašnji potpredsednik Bajden je i sam to učinio 2016. u Beogradu. Ali mi takođe nije jasan ponovni uzlet sektaškog nacionalizma, gde tabloidi, pa i neki na vlasti, nameću ideju da Miloševićevi postupci nisu bili uzrok te tragedije. Realan i trajan napredak zahtevaće neku vrstu pomirenja u ovom regionu, ali poput mnogih Amerikanaca, moj izbor je da gledam napred.

O novoj administraciji Bajden želi čvrstu vezu s Balkanom foto: EPA/MICHAEL REYNOLDS Amerika je početkom godine dobila novu administraciju. Znam da je još rano govoriti o posetama američkih zvaničnika, ali ima li izgleda da u Srbiju dođe predsednik Bajden, potpredsednica Haris ili državni sekretar Blinken? - Takva poseta već kasni! Nastaviću da se borim da do nje dođe. Predsednik Bajden je jasno rekao da mora da se fokusira na kontrolu pandemije i podršku obnovi privrede, ali nisam siguran da smo u novije vreme imali američkog predsednika sa tako dubokim razumevanjem važnosti građenja čvrstih prijateljstava u svetu - a na Balkanu svakako. Sjedinjene Države priznaju važnost uloge koju Srbija igra u Evropi i posvećeni smo unapređenju našeg partnerstva i doprinosu jačanju slobodne, ujedinjene i bezbedne Evrope.

O životu u Srbiji Moj srpski? Uh, moj bože... foto: Youtube Printscreen U Srbiji ste godinu i po dana. Na šta se najteže navikli? Prateći vas na društvenim mrežama, znamo da to nije hrana... - Da bismo se pridržavali zdravstvenih mera, u proteklih godinu dana moja supruga i ja nismo mogli da putujemo po Srbiji ni blizu onoliko koliko smo se nadali. Sadržajne i zanimljive razgovore u kojima sam nekada uživao po kafanama i na festivalima, ali i u školama, ne može zameniti ekran kompjutera. Poput mnogih vaših čitalaca, nestrpljiv sam da se vratim u normalan život i da mogu bezbedno da se družim s ljudima. Srećan sam što sam u zemlji koja predvodi borbu protiv ovog strašnog virusa, ali uprkos svemu, i dalje sam optimista da će bolja vremena brzo doći. Kako vam ide učenje srpskog jezika? - Moj srpski? Uh, moj bože...

