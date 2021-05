MINISTAR MALI ŽESTOKO ODGOVORIO ŠOŠKIĆU: Realnost je daleko od njegove fikcije

Ministar finansija u Vladi Republike danas je odgovorio na kritike bivšeg guvernera Narodne banke Srbije (NBS) i profesora Ekonomskog fakulteta Dejana Šoškića, koje je ocenio kao politikansku zloupotrebu ozbiljne funkcije koju obavlja, zarad sticanja jeftinih političkih poena za sebe i one na čijem je platnom spisku.

"To da nema govora da je Srbija šampion, a da je pomoć građanima novo zaduživanje mogu da kažu samo ili ozbiljno zbunjeni propagandnom mašinerijom samozvanog lidera opozicije, ili oni koji svaki svoj nastup maliciozno koriste da unize rezultate koji se postižu, uprkos brojnim problemima koje izaziva pandemija virusa korona. Od bivšeg guvernera ipak sam očekivao malo više poznavanja materije, jer realnost je daleko od njegove fikcije", naveo je ministar.

Mali je naveo da pojedinci još od prošle godine neopravdano kritikuju izdvajanja države za sve punoletne državljane, koje ocenjuju kao neselektivne.

"Neumesno je praviti razliku između građana i upravo tu je razlika između nas i vas koji ste nekada vladali ovom zemljom. Nažalost, trebalo je prepoznati razmere pandemije koja je uticala bukvalno na sve građane i to je osnovni razlog zašto se država nije opredelila za selektivan pristup pri podeli pomoći. Ukoliko neko ne želi, jer smatra da ima dovoljno novca, ne mora da se prijavi za pomoć", izričit je Mali.

Kada je reč o stabilnosti javnog duga, Srbija spada među retke zemlje koje ga drže na nivou ispod propisanih 60 odsto BDP-a, koliko je predviđeno Mastriškim sporazumom, naveo je ministar i objasnio da smo čak i po tom pitanju među najboljim zemljama u Evopi.

"Javni dug je tako na kraju marta ove godine iznosio 55,7 procenata BDP-a, a prošlu, izuzetno tešku godinu, Srbija je uspela da završi sa javnim dugom od 57,4 procenta BDP-a", objasnio je Mali i dodao da se očekuje da uz visoke stope rasta ove godine, javni dug ostane stabilan i ispod 60 odsto BDP-a.

Ministar je napomenuo da je rast BDP-a Srbije u prvom kvartalu bio 1,2 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

"Mi očekujemo da prebacimo rast od 10 odsto BDP-a u drugom kvartalu. Nadamo se da će to biti i više od 11 procenata, a tada ćemo moći da govorimo o rastu većem od prognoziranog za ovu godinu. I prošle godine smo imali jedan od najmanjih padova BDP-a u Evropi, a ove godine optimistično očekujemo da budemo na vrhu starog kontinenta po pitanju uspešnosti ekonomije", rekao je on.

Napomenuo je da su uspeh Srbije prepoznale svetske finansijske organizacije poput Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, koje su dale za nijansu konzervativniju procenu rasta ove godine – pet i 4,5 odsto.

"Zahvaljujući odgovornoj i pre svega domaćinskoj politici koju vodimo, što je za vreme dok ste vi vladali bila misaona imenica, Srbija je uspela da prošle godine izdvoji dva paketa ekonomske pomoći vredna 704 milijarde, a ove godine 257 milijardi dinara. Sve to ne bi bilo moguće bez teških mera fiskalne konsolidacije, na šta smo bili primorani zbog vaše zaostavštine. Ali, to je urodilo plodom i naša zemlja je četiri godine zaredom imala suficit u budžetu, ostvarili smo brojne uštede i uspeli da konačno posle mnogo vremena stanemo na noge. Uspeli smo da umesto padanja u ponor, svetlosnom brzinom krenemo napred i od toga ne odustajemo", istakao je Mali.

Osvrnuo se i na kritiku povodom „manjka“ investicija po Šoškiću.

"Verovatno ne prati dovoljno dobro, kada ne zna da je naša zemlja, za razliku od vremena kada su oni vladali, uložila ogromna sredstva, posebno ove godine za kapitalne investicije. Podsetiću ga da je udeo javnih investicija u BDP-u ove godine rekordnih 7,2 odsto BDP-a. Podsetiću ga i da je udeo kapitalnih rashoda u BDP-u 2010. godine, za vreme njehovog mandata, iznosio 3,2% BDP-a, a da je 2011. taj procenat bio 3,1 odsto", objasnio je on i ponovio da bez obzira na velika ulaganja, javni dug neće ići preko 60 odsto BDP-a.

On se prisetio i zaostavštine nekadašnjeg guvernera Šoškića, za kog je rekao da je samo jedan u nizu majstora za propast.

"Dinar je maestralno gubio na vrednosti u njihovo vreme. Građani ne zaboravljaju da je tada kurs dinara bio 81, a da se munjevitom brzinom popeo na čak 113,13, koliko je iznosio 2012. godine, dakle za vreme mandata Dejana Šoškića. Sve to se odrazilo na životni standard građana, uticalo na mnogo skuplje otplaćivanje stambenih kredita itd... Uspeli ste da obezvredite realni dohodak građana i da im tako umnogome urušite kvalitet života. Sa druge strane, mi smo u poslednjih nekoliko godina, za vreme teške fiskalne konsolidacije, uspeli da održimo stabilan kurs, koji se ne menja godinama. Kada je reč o privrednom rastu, on je 2012. godine, dok je Šoškić bio guverner, bio u minusu i iznosio -0,7%. Dakle, niste imali krizu kao što je imate danas, a imali ste pad privredne aktivnosti. Mi smo pre pandemije korona virusa počeli da dostižemo visoke stope rasta od preko 4%, zadržali smo odlične rezultate i u vreme pandemije, a očekujemo da ove godine dostignemo i rast od 6%. Kada je reč o apsolutnom iznosu BDP-a, 2012. godine je na primer bio 33,6 milijardi evra, a projekcije za ovu godinu su da će biti 50,4 milijarde evra. Možemo da pričamo i o nezaposlenosti, koja je 2012. godine, za vreme njegovog mandata, iznosila rekordnih 23,9% a koja je prošle godine, u vreme najveće krize, ostala na 9%", naveo je Mali.

Ministar se prisetio, kako kaže, i sumanuto visokih stopa inflacija za vreme Šokškićevog mandata.

"Šoškiću, građani, ali i privreda sada više nego ikada imaju razloga da veruju u poslovnu perspektivu i u institucije sistema. Nismo zaboravili da je inflacija u to vaše vreme, 2011. godine, došla do rekordnih 11%, čime je dodatno obezvređen realni dohodak građana. Danas je inflacija na nivou od 1,5%. Ova država se istrgla iz šapa moćnika koji su činili sve da je ekonomski ruiniraju. Građani to pamte i znaju da će država stati iza njih onda kada je to najpotrebnije, a znaju i koliko je posle vas ostalo opustošenih fabrika, koliko stotina radnih mesta je zbog vas ugašeno, a sećaju se kako su preživljavali sa enormno niskim zaradama. To vam neće zaboraviti", zaključio je Mali.

