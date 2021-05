VUČIĆ PORUČIO: Ako Priština podnese tužbu za genocid, garantujem da će Srbija izaći kao pobednik!

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da "garantuje" da će u slučaju da Priština podnese tužbu za navodni genocid na Kosovu, Srbija "iz svega toga izaći kao pobednik".

Komentarišući takve najave prištinskih političara, Vučić je kazao da oni to pitanje ne mogu sami da pokrenu jer nisu suverena zemlja."Moraće to da urade pod tuđom zastavom a to bi onda izazvalo druge vrste komplikacija ali garantujem da će Srbija iz svega toga izaći kao pobednik", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara posle sednice Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) u Beogradu.

Kazao je da ga u narednom periodu očekuje "mnogo važnih" sastanaka, između ostalih i sa generalnim sekretarom NATO pakta Jensom Stoltenbergom u Briselu. Vučić je rekao i da se "dugo" nije obradovao nekom pismu, posebno ako dolazi iz Brisela, kao što se obradovao pismu koje mu je u vezi sa saradnjom sa EU na izgradnji brze pruge Beograd-Niš-Preševo uputila predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

"Time ćemo da uštedimo 700-800 miliona evra, to ćemo da dobijemo od evropskih poreskih obveznika ali to neće da promeni njihovo mišljenje o Kosovu", kazao je Vučić.

Kurir.rs