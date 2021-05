PREDSEDNIK VUČIĆ ČESTITAO KURIRU 18. ROĐENDAN: Želim mnogo uspeha svim zaposlenima u Kuriru, da još dugo radite i budete uspešni

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Kuriru 18. rođendan uz najlepše želje.

Kako je predsednik objasnio, bez obzira da li se uvek slagao s uređivačkom politikom našeg lista, veoma je poštovao naš rad.

- Kao svedoci vremena, tamo još iz 2003. godine, kada smo bili primorani da svakodnevno gledamo ubistva i sukobe na ulicama Beograda i drugih naših gradova, 2004. napade na Srbe na Kosovu i Metohiji, 2008. pokušaj oduzimanja državnosti Srbije i otimanja dela njene teritorije do velike promene 2012, svih strahovito važnih stvari koje smo napravili, podizanja ekonomije, BDP, rasta Srbije i svega drugog, vi ste bili tu i bez obzira na to da li sam se uvek slagao sa uređivačkom politikom, veoma sam poštovao to što radite i želim mnogo uspeha svim zaposlenima u Kuriru. Želim vam da još dugo radite, da budete uspešni i da budete zadovoljniji Srbijom koju smo stvorili - poželeo je predsednik Kuriru.

Kurir danas obeležava punoletstvo i tim povodom građanima Srbije i regiona poklanja kompletan štampani tiraž od 250.000 primeraka dnevnih novina.

