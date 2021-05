PRLJAV PLAN! Đilas od EU tražio da Srbija NACIONALNU FREKVENCIJU dodeli Šolakovim televizijama, DA OPET ZGRĆE MILIONE OD OGLASA

Lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izneo je, na sastanku sa evroparlamentarcima, opozicione zahteve i među njih je provukao i jedan koji se direktno odnosi na njegove poslovne ambicije. Naime, njegov uslov da se slobodna nacionalna frekvencija dodeli televiziji po opozicionim - čitaj Đilasovim - merilima nije ništa drugo do ogoljeno zalaganje za interese Junajted grupe, privatne kompanije Dragana Šolaka, u čijem sistemu su, između ostalih, televizije N1 i Nova S.

Astronomske zarade

Govoreći o sastanku s predstavnicima Evropskog parlamenta, koji su posrednici u međustranačkom dijalogu vlasti i opozicije, Đilas je rekao da je zahtev opozicije bio da se dodeli još jedna slobodna frekvencija televiziji koja bi se, kako je rekao, profesionalno bavila svojim poslom. Nesumnjivo, Đilas misli na N1 ili eventualno Novu S, jer je vrlo dobro poznat njegov odnos prema drugim medijima, koji nisu pod kapom Šolakove Junajted grupe. Đilas je taj koji redovno nastupa autokratski prema novinarima kada mu se ne sviđa pitanje, manir mu je da deli novinare na podobne i nepodobne, ali i vređa rad redakcija čiji izveštaji mu nisu po volji. Pokazao je da mu nije strano ni da drsko izbaci novinare nepodobnih redakcija sa svojih konferencija za medije.

Očigledno je da se iza ove Đilasove kvazipolitičke igre o medijskoj fer utakmici krije pozamašna poslovna i finansijska korist. Nije valjda neko poverovao da je ovom višedecenijskom biznismenu oslabio njuh da namiriše profitabilne aranžmane sa medijima i unosnu prodaju njihovog oglasnog prostora? Đilasu je upravo taj posao, dok je bio na vlasti, donosio astronomsku zaradu, pa sad ne treba nikoga da čudi ova njegova grčevita borba za interese Junajted grupe.

Nastojanje da se evroparlamentarci ubede da je za poštene izbore u Srbiji neophodno da neka od Šolakovih televizija dobije nacionalnu frekvenciju predstavlja još jednu potvrdu čvrstog poslovno-interesnog savezništva Đilasa i Šolaka. Posle izgubljene bitke s Telekomom i tvrdoglave odluke da izbaci N1 i ostale kanale Junajted grupe iz Telekomovog kablovskog sistema, Šolaku je preko potrebna nacionalna pokrivenost i tu uskače Đilas da pogura njihov biznis.

Novinar Jakša Šćekić kaže da se sada najbolje vidi kratkovidost SBB, kad je povukao svoje kanale iz kablovskog sistema Telekoma.

Dvojaki aršini

- Oni su praktično pucali sebi u nogu, jer su ostali bez ogromnog dela publike. Dobijanjem nacionalne frekvencije za N1 ili Novu S, oni bi praktično ušli u svaki kablovski sistem. A zašto bi N1 dobio tu frekvenciju? Đilas je tražio da nacionalnu frekvenciju dobije televizija koja profesionalno radi, što je perfektno. Međutim, to znači da ona mora da šamara podjednako i vlast i opoziciju. Moj je utisak da opozicija podrazumeva da ta televizija treba da napada samo vlast - kaže on.

ALEKSANDAR VUČIĆ

Draganu Đilasu biznis-interesi najvažniji

foto: Ana Paunković

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je od Đilasa i očekivao da u razgovorima sa evroparlamentarcima traži nacionalnu frekvenciju za N1 i Novu S, jer mu to donosi profit, a ne da postavlja ozbiljne zahteve poput izmene zakona.

- Verujem da je narod sve razumeo. Mislili ste da imaju ozbiljne zahteve za biračke spiskove, a ne samo da traže nacionalne frekvencije - rekao je Vučić u sredu nakon sednice Predsedništva SNS.

Kako je napomenuo, Đilas to traži jer to može tri ili četiri puta da poveća profit njihovim televizijama. Vučić je rekao i da su se potvrdila njegova očekivanja da će biznis-interesi biti najvažniji i sve što nema veze sa zakonima i ustavom, ali nije očekivao da tako otvoreno govori sa evroparlamentarcima - „da zaradimo još malo para, a ako nam to ne date, imaćemo demonstracije“.