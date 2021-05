UJEDINJENJE SNS I SPAS: Da li je iznenađenje, kome više odgovara i kako će članovi SNS dočekati Aleksandra Šapića? USIJANJE DANA

Gosti večerašnjeg Usijanja dana su Dejan Vuk Stanković politički analitičar i Vladimir Vuletić je redovni profesor na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Urednik i voditelj emisije je Silvija Slaming.

foto: Kurir

- Ne bih se bavio da li je očekivano, bavio bih se nečim drugim, da li to ima smisla ujedinjenje. Nema značajnih razlika posebno u nacionalnim pitanjima i političkom poretku, ujedinjenje ima razloga. SNS pruža ruku SPAS-u da oni ne bi potencijalno bili opozicija i tako je sprečen rast te partije, koja se razlikovala od ostalih partija po pozitivnom gledanju na Šapića zbog sportske karijere, čini mi se da ujedinjenje urađeno da bi se sprečilo da Šapić sutra bude problem za SNS a i on će verovatno promeniti beogradsku organizaciju SNS. Mislim da će Šapić tu pomrsiti račune nekim interesnim grupama koje su van poptuno kontrole vrha stranke, kaže Dejan Vuk Stanković.

03:00 ZAŠTO SNS PRUŽA RUKU SPAS-u? Dejan Vuk Stanković objasnio šta vladajuća stranka može da dobije od Šapića

foto: Kurir

- Ja sam ranije rekao da bi Šapić mogao da bude novi gradonačelnik i kada razmišljam o tome razmišljam u okviru izbora. SNS od samog početka još u vreme kada je preuzimao vlast, i pre, vrlo visoko postavio lestvicu, 50%+1, i SNS s enikad nije spustio ispod tog nivoa. Pretpostavimo da kad SNS ne bi osvoji većinu u Beogradu, to bi bio korak ka situaciji da nemaju taj procenat. Iz tog razloga se Vučić odlučio za ujedinjenje, da ojača svoju poziciju u Beogradu. Treba znati da čovek kji vodi grad ima izuzetnu energiju i mnogo radi, ali Veisću rejtinzi nisu mnogo naklonjeni, i pitanje je da li bi on mogo da donese uspeh SNS. Kad je reč o SPAS, Šapić je bio na mestu zamenika gradonačelnika u DS-u, bio je doveden voljom Tadića i pokazao se kao spretan politički i uspeo je da izađe iz sukoba u DS relativno neoštećen, kaže Vladimir Vuletić.

foto: Kurir

- Bilo je pregovora SPAS i DSS, ali ništa od toga, a ujedinjenje donosi Šapiću političku budućnost, kao i svim onima koji su za njega vezani, a kako će ona izgledati, to je tešk. Neće biti sjajnih reakcija u SNS jer će se morati napraviti mesta novim kadrovima. U SNS su bili prilično neraspoloženi prema Vesiću, ali on je uspeo na gradskom nivou drži SNS, a on je pokupio skoro sve negativne emocije koje postoje u dleu javnosti. Ali mislim da će ankete pokazati ko će ipak biti kandidat za gradonačelnika, kaže Vuletić.

- Napraviće se neki sporazum kako će članovi SPAS ući u SNS, kad se potpiše sporazum o ujedinjenju članovi SPAS postaju članovi SNS i biće kandidati na funkcije. U biračkom telu uvek imate dva tipa birača, jedan koji je čvrstvo jezgro, a koliki je to porcenat kada se radi o SPAS-u je pitanje. Drugi su videli SPAS kao umerenu opozicionu partiju. Ulazak SPAS neće škoditi SNS, a Šapić svojim političkim delovanjem i pozivitnom identifikacijom je svesno prihvatio da založi svoje ime u političkoj borbi. Beograf je uvek nosio potencijal kritike, da bude bundžijski nastrojen, i ovo je pokušaj da odbranite postojeće pozicije. Vesić ima dugu karijeru i svašta se može izvući, i to troši ljude, Šapić je u tom pogledu najmanje potrošen a imao je mesto u sistemu. Drugo, kampanja SNS iz 2018. imala je da uvede u igru današnjeg gradonačelnika Zorana Radojčića, i bilo je puno ljudi van sveta politike, kaže Stanković.

foto: Kurir

- Šapić ne bi imao problem sa Đilasom, nisu to lični odnosi, to su odnosi ljudi koji žele poverenje građana, kaže Stanković.

- Šapić je prepoznao stil koji može da privuče znajačaj deo građana, i on uspešno tu svoju predstavu o sebi neguje, nije ulazio u sukobe ni sa vladajućom većinom ni sa opozicijom, pokušavao je da pošalje sliku konstruktivne opozicije. Politika danas je u velikoj meri vezana za spektakl, za marketing, i ona ne sme da bude dosadna, ako se ponavljate, ljudi traže novo, i u otm smislu ovo je pokušaj da se uradi nešto što će zainteresovati ljude. Na pšrošlim izborima je bio Radojčić, a to govori o jednoj inventivnosti, da se išlo sa Radojičićem ponovo, ili nekom drugom nestranačkom ličnošću, to ne bi imalo isti smisao. Šapić će možda neke glasove izgubiti, neke dobiti, ali će povući za sobom značajan deo biračkog tela na Novom Breograd. On se skromnošću ističe u masi,uspeo je da bude time prepoznatljiv. Verujem da će Šapić na ovaj način ući u visoku politiku,kaže Vuletić.

- Ovakvo ujedinjenje mora da se radi u dobroj nameri, mislim da će SNS i SPAS biti na odnosu poverenja a ne licitiranja, ako bude licitiranja to neće biti dobar početak, tako su se raspali i svi pokušaji da se bojkot opozicija ujedini,da je SNS hteo da proguta SPAS on bi to uradio, kaže Stanković.

- Pozicija gradonačelnika Beograda je uvek bila značaja, a ako bi Šapić bio gradonačelnik, on onda se bi i svojim ljudima otvara vrata da prevaziđe lokalni nivo, a on je nesumnjivo ambiciozan čovek, tako da će on mnogo dobiti. Ima teza u kuloarima da će Šapić promeniti odnose snaga na beogradskom nivou SNS, meni je to kao običnom građaninu nebitno, već da li će solaskom SPAS imati kvalitetnije ljude,a kad ima više ljudi, biće veća konkurencija. Šta će Šapić dobiti, to se ne razume, kaže Vuletić.

- Teško je da špekulišem Šta bi bilo sa Vesićem, on je vrlo iskusan, nije bez kvaliteta, na njegovi žalost njegova reputacija je lošija nego što bi po mom mišljenju trebala da bude, ali pošto ga lično poznajem mislim da će on izdržati svaki udarac sudbine, a šta će biti to će odlučiti predsednik stranke, ja ga lično ne bi otpisao, malo je ljudi koji imaju tu vrstu istrajnosti i iskustva, druga je stvar kako ga doživljavaju njegovi bivši iz DS, a Šapić će autonomno birati svoj tim, to će biti njegov izbor, mislim da Vesić nije zaslužio da bude potpuno sklonjen iz politike, ko radi taj i greši, a ima u SNS onih koji su pravili veće, kaže Stanković.

- Opozicija ne bi trebalo mnogo da se bavi Šapićem, nego da se potrude da budu respektabilna politička grupacija sa kojom se može ozbiljno razgovarati, kaže Vuletić.

(Kurir.rs)